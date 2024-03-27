Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da kalp rahatsızlığı olan bebek ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi

        Van'da kalp rahatsızlığı olan bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 12:30 Güncelleme: 27.03.2024 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da kalp rahatsızlığı olan bebek ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'da kalp rahatsızlığı olan bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalp hastalığı nedeniyle tedavi gören hastanın ileri tetkik ve tedavisi için sevkine karar verildi.

        Bebek, Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçakla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aldığı ürünü iade etmek isteyen kadını darp etti!
        Aldığı ürünü iade etmek isteyen kadını darp etti!
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        Kardeş vahşeti! Ağabeyinin boğazını kesti
        Kardeş vahşeti! Ağabeyinin boğazını kesti
        Liderler 31 Mart'ta nerede oy kullanacak?
        Liderler 31 Mart'ta nerede oy kullanacak?
        2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da
        2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da
        Riskli bina yıkılırken komşunun mutfak duvarı da yıkıldı
        Riskli bina yıkılırken komşunun mutfak duvarı da yıkıldı
        Futbolda yapay zeka devrimi!
        Futbolda yapay zeka devrimi!
        "Adana'dan çıkması gerek"
        "Adana'dan çıkması gerek"
        Türkiye'nin sakin şehirleri...
        Türkiye'nin sakin şehirleri...
        Avrupa'nın hasta adamı kim?
        Avrupa'nın hasta adamı kim?
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        Nusr-Et'e yönelik saldırıdan Barış Boyun çıktı!
        Nusr-Et'e yönelik saldırıdan Barış Boyun çıktı!
        "Alkışların eksik olmadığı nice sahnelere"
        "Alkışların eksik olmadığı nice sahnelere"
        X’te büyük kullanıcı kaybı!
        X’te büyük kullanıcı kaybı!
        Sevklerde son durum: Maç yok, inceleme sürüyor!
        Sevklerde son durum: Maç yok, inceleme sürüyor!
        Potin 2024
        Potin 2024
        IC Enterra halka açılıyor
        IC Enterra halka açılıyor
        Son 4 yılda yaşlıların hayatı zorlaştı
        Son 4 yılda yaşlıların hayatı zorlaştı
        Ergenlikte 25, yeni 18 mi? 
        Ergenlikte 25, yeni 18 mi? 
        "Yapay zekâdan korkuyorum"
        "Yapay zekâdan korkuyorum"

        Benzer Haberler

        Van'da özel gereksinimli öğrencilerden oluşan koro, başka illerde de konser...
        Van'da özel gereksinimli öğrencilerden oluşan koro, başka illerde de konser...
        Van'da kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor
        Van'da kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor
        Van'da sağlık ekipleri 4 yaşındaki çocuk için seferber oldu
        Van'da sağlık ekipleri 4 yaşındaki çocuk için seferber oldu
        Van, Muş ve Bitlis'te kar nedeniyle 171 yerleşim biriminin yolu kapandı
        Van, Muş ve Bitlis'te kar nedeniyle 171 yerleşim biriminin yolu kapandı
        Van YYÜ Rektörü Şevli, başarılı sporcuları ödüllendirdi
        Van YYÜ Rektörü Şevli, başarılı sporcuları ödüllendirdi
        Van Büyükşehir Belediyesi araç filosunu genişletti
        Van Büyükşehir Belediyesi araç filosunu genişletti