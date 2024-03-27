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        Van'da sağlık ekipleri 4 yaşındaki çocuk için seferber oldu

        Van'ın Çaldıran ilçesinde rahatsızlanan 4 yaşındaki çocuk, sağlık ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 10:45 Güncelleme: 27.03.2024 - 10:45
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        Van'da sağlık ekipleri 4 yaşındaki çocuk için seferber oldu
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        Van'ın Çaldıran ilçesinde rahatsızlanan 4 yaşındaki çocuk, sağlık ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akbaşak Mahallesi'nde rahatsızlanan 4 yaşındaki çocuğun ailesi yardım talebinde bulundu.

        Bunun üzerine mahalleye giden ambulansın olumsuz hava koşulları nedeniyle ilerleyememesi üzerine, bölgeye UMKE görevlileri yönlendirildi.

        Mahalleye ulaşan görevliler, ilk müdahalesini yaptıkları çocuğu güvenli noktada bekleyen ambulansa ulaştırdı.

        Çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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