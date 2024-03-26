Jandarmanın atlı birliklerinin de katıldığı operasyonda 108 kaçak göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 18-25 Mart tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda yurda yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirlenen göçmenlere yönelik operasyonlar düzenledi. Jandarma Atlı Birlikleri de operasyonda görev aldı. Operasyonlarda 108 kaçak göçmen ile 6 organizatör şüphelisi yakalandı. Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, organizatör şüphelileri hakkında da yasal işlem yapıldı.

VAN'da Jandarma Atlı Birlikleri’nin de katıldığı operasyonda 108 kaçak göçmen ile 6 organizatör şüphelisi yakalandı.

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