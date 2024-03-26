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        Jandarmanın atlı birliklerinin de katıldığı operasyonda 108 kaçak göçmen yakalandı

        VAN'da Jandarma Atlı Birlikleri'nin de katıldığı operasyonda 108 kaçak göçmen ile 6 organizatör şüphelisi yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 14:43 Güncelleme: 26.03.2024 - 14:45
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        Jandarmanın atlı birliklerinin de katıldığı operasyonda 108 kaçak göçmen yakalandı
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        VAN'da Jandarma Atlı Birlikleri’nin de katıldığı operasyonda 108 kaçak göçmen ile 6 organizatör şüphelisi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 18-25 Mart tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda yurda yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirlenen göçmenlere yönelik operasyonlar düzenledi. Jandarma Atlı Birlikleri de operasyonda görev aldı. Operasyonlarda 108 kaçak göçmen ile 6 organizatör şüphelisi yakalandı. Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, organizatör şüphelileri hakkında da yasal işlem yapıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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