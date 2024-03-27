Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van YYÜ Rektörü Şevli, başarılı sporcuları ödüllendirdi

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, boksta başarılı olan milli sporcuları ödüllendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 09:39 Güncelleme: 27.03.2024 - 09:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van YYÜ Rektörü Şevli, başarılı sporcuları ödüllendirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, boksta başarılı olan milli sporcuları ödüllendirdi.

        Boksta ulusal ve uluslararası dereceler elde eden milli boksörler Evin Erginoğuz, Helin Çaça, Yaren Düztaş ve Bedirhan Ersayar, milli takım boks antrenörü Ayhan Öz, Şevli'yi ziyaret etti.

        Başarılı sporcuları ve antrenörlerini Van YYÜ Senato Salonunda ağırlayan Şevli, milli sporcuların elde ettiği başarılarla gururlandıklarını söyledi.

        Sporcuları üniversite olarak her zaman desteklediklerini belirten Şevli, şunları kaydetti:

        "Bedirhan Ersayar, Evin Erginoğuz ve Yaren Düztaş Türkiye şampiyonu, Helin Çaça da Türkiye ikincisi oldu. Öğrencilerimiz takım olarak katıldıkları turnuvada da Türkiye Şampiyonu olmuştu. Sporcularımızı özveriyle çalıştıran Ayhan Öz antrenörümüze teşekkür ederim. Başarılarının devamını diliyorum. Sadece bilim, kültür ve sanatta değil aynı zamanda sporda da iddialı bir üniversiteyiz. Dünya sıralamasında başarı çıtamızı her geçen yıl daha da yukarılara taşıyoruz. Güçlü bir Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna sahibiz. Bazı müsabakalara ev sahipliği yapıyoruz. Bölgemizden ve farklı illerden takımları ağırlıyoruz. U22 Türkiye Boks Şampiyonasına da ev sahipliği yapmak için çalışacağız. İlimizde sporu daha iyi noktalara getirme gayretindeyiz."

        Şevli, daha sonra başarılı sporculara altın hediye etti.

        Milli Boks Antrenörü Ayhan Öz ise Şevli'ye boks eldiveni hediye etmesiyle sona eren programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenay Baydaş, öğretim görevlileri ve antrenörler de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Katliam gibi kazada 6 kişi ölmüştü! Kaza anı ortaya çıktı!
        Katliam gibi kazada 6 kişi ölmüştü! Kaza anı ortaya çıktı!
        ABD'deki kazada köprü çöktü, nehre düşenler aranıyor!
        ABD'deki kazada köprü çöktü, nehre düşenler aranıyor!
        Ergenlikte 25, yeni 18 mi? 
        Ergenlikte 25, yeni 18 mi? 
        Montella: Tüm sorumlu benim!
        Montella: Tüm sorumlu benim!
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        Mehmet Ayan yazdı: 3 savunmacı kim olacak?
        Mehmet Ayan yazdı: 3 savunmacı kim olacak?
        İkale işvereni ibra etmez
        İkale işvereni ibra etmez
        Viyana'da dağıldık!
        Viyana'da dağıldık!
        "Yapay zekâdan korkuyorum"
        "Yapay zekâdan korkuyorum"
        Almanya'da çifte vatandaşlık yasası ne zaman yürürlüğe girecek?
        Almanya'da çifte vatandaşlık yasası ne zaman yürürlüğe girecek?
        Florida'da 14 yaş altına sosyal medya yasağı
        Florida'da 14 yaş altına sosyal medya yasağı
        Katilin tabutuna sırtlarını döndüler!
        Katilin tabutuna sırtlarını döndüler!
        Kocaeli'de silahlı kavga! 16 yaşındaki çocuk öldü
        Kocaeli'de silahlı kavga! 16 yaşındaki çocuk öldü
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        EURO 2024'teki son rakibimiz belli oldu!
        EURO 2024'teki son rakibimiz belli oldu!
        İşte olay toplantının deşifresi!
        İşte olay toplantının deşifresi!
        İki bakanlıktan "İsrail ile işbirliği" iddialarına açıklama
        İki bakanlıktan "İsrail ile işbirliği" iddialarına açıklama
        Hangi vitamin eksikliği hangi hastalığa neden olabilir?
        Hangi vitamin eksikliği hangi hastalığa neden olabilir?
        Oto tamir dükkanına saldırı: 3 yaralı
        Oto tamir dükkanına saldırı: 3 yaralı
        "Aç kalırsanız Hz. İsa'ya kavuşursunuz" vaadi: 429 kişi öldü
        "Aç kalırsanız Hz. İsa'ya kavuşursunuz" vaadi: 429 kişi öldü

        Benzer Haberler

        Van Büyükşehir Belediyesi araç filosunu genişletti
        Van Büyükşehir Belediyesi araç filosunu genişletti
        Van'da İnci Kefali Av Yasağı Komisyon Toplantısı düzenlendi
        Van'da İnci Kefali Av Yasağı Komisyon Toplantısı düzenlendi
        Van'da geçen hafta 108 düzensiz göçmen yakalandı
        Van'da geçen hafta 108 düzensiz göçmen yakalandı
        Jandarmanın atlı birliklerinin de katıldığı operasyonda 108 kaçak göçmen ya...
        Jandarmanın atlı birliklerinin de katıldığı operasyonda 108 kaçak göçmen ya...
        Edremit'te Güneş Enerji Santrali için imzalar atıldı
        Edremit'te Güneş Enerji Santrali için imzalar atıldı
        Van ve Bitlis'te 102 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
        Van ve Bitlis'te 102 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor