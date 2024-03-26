Van Büyükşehir Belediyesi araç filosunu genişletti

Van Büyükşehir Belediyesi, 13 hizmet aracını daha filosuna ekledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, engelli taşıma aracı, 3 basınç, kanal açma ve vakum aracı, 3 hayvan toplama ve 1 hayvan besleme aracı ile 5 cenaze aracı hizmete alındı.

Büyükşehir Belediyesi Makina İkmal yerleşkesinde sergilenen araçları inceleyen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, araçların kentteki hizmet kalitesini artıracağını söyledi.

Kenti gelecek nesillere hazırladıklarını ifade eden Balcı, şöyle konuştu:

"Bizim temel felsefemiz Van'ın imar, ihya ve inşa edilmesi. Vanlı hemşerilerimizin huzur ve esenliğine katkı sağlamak. Vatandaşlarımıza hizmet için araç parkımızı güçlendiriyoruz. Van Sahipsiz Hayvanlar Birliğini kurduk. Van'daki belediyeler, meclis kararı alarak kesinleşen bütçelerinin yüzde 1'ini birliğe aktarıyor. Hayvanları da yalnız bırakmıyoruz. VASKİ'ye aldığımız araçlar dışında sahipsiz hayvanlar için mama aracı, hayvan toplama aracı ve tedavi bakım araçları aldık. Ekiplerimiz de bu konuda çok iyi çalışıyorlar. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim."