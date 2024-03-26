Van'da İnci Kefali Av Yasağı Komisyon Toplantısı düzenlendi

Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin üreme dönemi boyunca kaçak avlanmasının önlenmesi, kontrol ve denetim faaliyetlerinin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla İnci Kefali Av Yasağı Komisyon Toplantısı düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toplantıda, balıkların yumurtalarını bırakmak için tatlı sulara göç edebilmesi ve neslinin korunması amacıyla 15 Nisan'da av yasağının başlayacağı anımsatıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, toplantıda yaptığı konuşmada, inci kefalinin kentin ekonomisi ve turizmi için çok önemli olduğunu söyledi.