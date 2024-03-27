Van'da özel gereksinimli öğrencilerden oluşan koro, başka illerde de konser vermek istiyor

NEVZAT UMUT UZEL- Van'da hayata daha sıkı bağlanmaları ve öz güvenlerinin artması için özel gereksinimli öğrencilerden oluşturulan koro, başka şehirlerde de konser vermek istiyor.

Ayhan Şahenk Özel Eğitim ve İş Uygulama Merkezinde eğitim gören down sendromlu, otizmli ve zihinsel engelli öğrencilerin sosyal hayata daha çok katılmaları için 5 yıl önce koro oluşturuldu.

Müzik atölyesinde eğitim alan 15 özel gereksinimli öğrencinin dahil edildiği koroda, uzman öğretmenler, bateri, bongo (bir tür vurmalı çalgı), darbuka, tef ve çeşitli müzik aletlerini kullanabilmeleri için eğitimler verdi.

Bugüne kadar kentte düzenlenen birçok etkinlikte sanatseverlerle buluşan öğrenciler, farklı illerde de konserler vermek için çalışmalarına devam ediyor.

Eğitimler sayesinde birçok müzik aletini kullanabilme becerisine kavuşan öğrenciler, koro sayesinde iletişim ve sosyal becerilerini de geliştirme olanağı buldu.

Koronun 5 yıl önce gönüllü öğretmenlerce kurulduğunu anlatan Gözüaçık, "Koroyu kurarken öğrencilerin iletişim ve sosyal becerilerini geliştirmeyi hedefledik. 5 yıllık süreçte çocuklarımızın çok şey başarabileceklerine ve ortaya güzel eserler çıkarabileceklerine inandık. Hayallerimiz gerçekleşti. Çocuklarımızın her biri şarkı söylüyor ve enstrüman çalıyor." dedi.

Koro üyelerinin diğer öğrencilere de örnek olduğunu belirten Gözüaçık, şunları kaydetti:

"Grupta yer alan öğrencilerimiz artık nasıl davranmaları gerektiğini biliyor. Örnek davranışları sayesinde arkadaşlarına yol gösteriyorlar. Grup içinde yer almak isteyen aday öğrenciler, koro üyeleri sayesinde nasıl hareket etmeleri gerektiklerini öğrendiler. Okuldaki diğer öğrencilerimiz sürekli koroyu dinlemek istiyor. Öğrencilerimiz müzikle hayata tutundu. 5 yıldır pes etmeden çalıştık. Çalışmalarımızı yetiştiremediğimiz zaman hafta sonları bir araya gelip çalışıyoruz. Hem ritim hem de koro grubumuz var. Enstrümanları biz getiriyoruz, okulumuzun imkanlarını kullanıyoruz. Öğrencilerimiz için herkes seferber oluyor. Öğrencilerimize destek olan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras'a ve okul idaremize teşekkür ederim."