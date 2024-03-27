Van'da kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor

Yapılan aramalarda, 59 bin 300 sentetik hap, 14 kilo 300 gram eroin, 5 gram esrar, 472 gram sentetik uyuşturucu, 59 gram afyon sakızı, gümrük kaçağı 37 elektronik sigara, 5 litre alkol, 8 bin 473 paket kaçak sigara, 6 cep telefonu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında geçen hafta 59 bin 300 sentetik hap, 14 kilo 300 gram eroin ve gümrük kaçağı ürünler ele geçirdi.

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