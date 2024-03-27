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        Van'da kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor

        Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında geçen hafta 59 bin 300 sentetik hap, 14 kilo 300 gram eroin ve gümrük kaçağı ürünler ele geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 10:53 Güncelleme: 27.03.2024 - 10:53
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        Van'da kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor
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        Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında geçen hafta 59 bin 300 sentetik hap, 14 kilo 300 gram eroin ve gümrük kaçağı ürünler ele geçirdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, 18-24 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen 103 operasyonda, 107 şüpheli yakalandı.

        Yapılan aramalarda, 59 bin 300 sentetik hap, 14 kilo 300 gram eroin, 5 gram esrar, 472 gram sentetik uyuşturucu, 59 gram afyon sakızı, gümrük kaçağı 37 elektronik sigara, 5 litre alkol, 8 bin 473 paket kaçak sigara, 6 cep telefonu ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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