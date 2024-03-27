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        AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Arvas vatandaşlardan destek istedi

        AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas, 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimler için vatandaşlardan destek istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 12:45 Güncelleme: 27.03.2024 - 12:45
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        AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Arvas vatandaşlardan destek istedi
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        AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas, 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimler için vatandaşlardan destek istedi.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Arvas, seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

        Şehri yeni baştan imar ve ihya edeceklerini ifade eden Arvas, vaat ettiği tüm projeleri beş yılda yapacaklarını belirtti.

        Vatandaşlardan destek isteyen Arvas, "Hemşerilerimizin ferasetine inanıyorum, inşallah hep birlikte kazanacağız. 31 Mart akşamını bayram havasında kutlayacağız. Toplumun tüm kesimleri kazanacak, kaybeden olmayacaktır. Pazar günü Van halkı yanımızda durursa, biz projelerimizin arkasındayız. 20 yıl sonra bu şehirde 7'den 77’ye herkes için umutlar yeniden yeşerdi. Belediyeler, halka en yakın kamu kuruluşlarıdır. Bizim düzeyimizde somut ve nitelikli projelerini açıklayan hiç bir parti yoktur. Etnik siyaset yaparak veya eleştirerek kayyum yönetimine kabahat bulmak, Van'a yeni dönemde hiç bir şey kazandırmaz." diye konuştu.

        Seçimin kent için fırsat olduğunu dile getiren Arvas, "Kayıp yılları telafi edecek projelerimizle bu şehrin değişimini, dönüşümünü ve gelişimini vadediyoruz. Sorunlarımızı hep birlikte, iktidarın gücüyle çözelim istiyoruz. Bu nedenle hafta sonu yapılacak seçimlerde tüm ayrılıklar, kırgınlıklar bir kenara konulmalı, adayların ve partilerin projeleri kıyaslanarak, sağduyulu davranılmalıdır. Aziz hemşerilerimizin seçim tercihi bu yönde olursa inanıyorum ki, farkımız ve samimiyetimiz takdir görecektir." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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