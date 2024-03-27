Van'da ambulans helikopter 49 yaşındaki hasta için havalandı

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 49 yaşındaki derin ven trombozu olan hasta, Van'a sevk edildi.

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