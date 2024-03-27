Van'da ambulans helikopter 49 yaşındaki hasta için havalandı
Van'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan 49 yaşındaki hasta ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan 49 yaşındaki hasta ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 49 yaşındaki derin ven trombozu olan hasta, Van'a sevk edildi.
Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan hasta, Van Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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