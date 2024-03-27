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        Van'da ambulans helikopter 49 yaşındaki hasta için havalandı

        Van'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan 49 yaşındaki hasta ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 15:59 Güncelleme: 27.03.2024 - 15:59
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        Van'da ambulans helikopter 49 yaşındaki hasta için havalandı
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        Van'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan 49 yaşındaki hasta ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 49 yaşındaki derin ven trombozu olan hasta, Van'a sevk edildi.

        Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan hasta, Van Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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