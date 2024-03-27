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        Bakan Ersoy, Van'da 'Turizm Master Planı' lansmanına katıldı (2)

        VAN,GELECEĞE MİRAS PROJELERE EV SAHİPLİĞİ YAPACAKKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, merkez Edremit ilçesindeki 'Van Turizm Master Planı' toplantısının ardından, eski Van şehrini ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 16:32 Güncelleme: 27.03.2024 - 16:35
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        Bakan Ersoy, Van'da 'Turizm Master Planı' lansmanına katıldı (2)
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        VAN,GELECEĞE MİRAS PROJELERE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, merkez Edremit ilçesindeki 'Van Turizm Master Planı' toplantısının ardından, eski Van şehrini ziyaret etti. Bakan Ersoy, burada da Van Beylerbeyi Köse Hüsrev Paşa tarafından 1567 tarihinde yaptırılan ve Mimar Sinan'ın eserleri arasında sayılan Hüsrev Paşa Camii ve Külliyesi'ni gezip, kurulan platformda, ‘Geleceğe Miras Eski Van Şehri’ projesini görüntüler ve fotoğraflar eşliğinde anlattı. Bakan Ersoy, İzmir, Denizli, Antalya, Aydın ve Muğla'dan sonra Van'ın 6'ıncı şehir olarak, ‘Geleceğe Miras’ projelerine ev sahipliği yapacağını söyledi.

        Bakan Ersoy, 19’uncu yüzyılda çeşitli nedenlerle terk edilen ve 20’nci yüzyılın başlarında savaş ve çatışma ortamında tahrip olan Van'ın birkaç yapı kalıntısı dışında tümüyle yok olma durumuna geldiğini, kısmen bu tahribattan kurtulup günümüze ulaşan yapıların da kendilerine tarihi kent konusunda önemli ipuçları verdiğini söyledi.

        Ersoy, ilk kazı çalışmalarının başladığı 1970'li yıllardan bugüne, tarihi kentin yaklaşık yüzde 7'lik bir diliminin kazıldığını, şimdi ‘Geleceğe Miras’ projesi kapsamında kazıları hızlı ve kapsamlı bir şekilde artıracaklarını belirterek, "Yürütülecek çalışmalar neticesinde, bölgenin kültürel belleğine dair önemli izler barındıran eski Van'ı, sahip olduğu tüm değerlerle ülkemizin kültürel cazibe noktalarından biri haline getirmek temel hedefimizdir. Bu hedefe ulaşmak adına kendimize belirlediğimiz yol haritası genel hatlarıyla şu şekilde olacak; Eski Van Şehri'nde gerçekleştirilecek çalışmalar; eş zamanlı olarak uygulanması planlanan arkeolojik kazılar, restorasyon uygulamaları ve çevre düzenleme çalışmaları olmak üzere üç ayak üzerinde kurgulanmıştır. Geleceğe Miras Eski Van Şehri projesinin en önemli ayağını kuşkusuz arkeolojik kazılar oluşturmaktadır. Bu kazılardan elde edilecek bilimsel bulgu ve sonuçların, kent ve bölge tarihinin kültürel kodlarının çözümlenmesine yönelik önemli veriler sunacağı aşikardır "dedi.

        ‘800 MİLYON TL ÖDENEK AYIRACAĞIZ’

        Proje kapsamında, maarif dükkanları, kamu alanları, Hüsrev Paşa Hamamı, Ulu Cami, Aziziye Kışlası, Kızıl Minareli Cami, Mir-i Ambar ile Kaya Sarnıcı'nda yapılacak restorasyon, rekonstrüksiyon ve işlevlendirme çalışmalarını da anlatan Bakan Ersoy, "Ayrıca kentin güney surlarında yapılacak proje ve restorasyon çalışmaları ile Eski Van Şehri sınırlarını görünür hale getireceğiz. Geleceğe Miras projemiz ile Eski Van Şehri'ne ören yeri statüsü kazandırmayı da hedefliyoruz. Bakanlığımızca hazırlanan Ziyaretçi Karşılama ve Çevre Düzenleme Projesi kapsamında, restorasyonlarla ayağa kaldırılacak yapıları özgün yürüme yolları ile birbirine bağlayacağız. Kısa ve uzun tur olmak üzere yürüyüş rotaları oluşturarak ziyaretçilere Eski Van Şehri'nin orijinal sokaklarında yürüme imkânı sağlayacağız. Yine bu kapsamda giriş alanında planlanan, kentsel mobilyalarla donatılmış kamusal toplanma alanı ile Hüsrev Paşa Külliyesi ve Kaya Çelebi Camii'nde ibadet eden vatandaşlarımıza da hizmet vereceğiz. Eski Van'ın halihazırda taşıdığı sorunların büyük bölümünü çözüme kavuşturmuş olacağız. 4 yıl sonunda kentin yüzde 30'unda kazıları, yine yüzde 30'luk bir alanda restorasyon, onarım ve koruma çalışmalarını tamamlamayı planlıyoruz. Bu hedefimize ulaşmak için toplam 800 milyon TL ödenek ayıracağız" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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