Bakan Ersoy, Van'da 'Turizm Master Planı' lansmanına katıldı (2)

VAN,GELECEĞE MİRAS PROJELERE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, merkez Edremit ilçesindeki 'Van Turizm Master Planı' toplantısının ardından, eski Van şehrini ziyaret etti. Bakan Ersoy, burada da Van Beylerbeyi Köse Hüsrev Paşa tarafından 1567 tarihinde yaptırılan ve Mimar Sinan'ın eserleri arasında sayılan Hüsrev Paşa Camii ve Külliyesi'ni gezip, kurulan platformda, ‘Geleceğe Miras Eski Van Şehri’ projesini görüntüler ve fotoğraflar eşliğinde anlattı. Bakan Ersoy, İzmir, Denizli, Antalya, Aydın ve Muğla'dan sonra Van'ın 6'ıncı şehir olarak, ‘Geleceğe Miras’ projelerine ev sahipliği yapacağını söyledi.

Bakan Ersoy, 19’uncu yüzyılda çeşitli nedenlerle terk edilen ve 20’nci yüzyılın başlarında savaş ve çatışma ortamında tahrip olan Van'ın birkaç yapı kalıntısı dışında tümüyle yok olma durumuna geldiğini, kısmen bu tahribattan kurtulup günümüze ulaşan yapıların da kendilerine tarihi kent konusunda önemli ipuçları verdiğini söyledi.

Ersoy, ilk kazı çalışmalarının başladığı 1970'li yıllardan bugüne, tarihi kentin yaklaşık yüzde 7'lik bir diliminin kazıldığını, şimdi ‘Geleceğe Miras’ projesi kapsamında kazıları hızlı ve kapsamlı bir şekilde artıracaklarını belirterek, "Yürütülecek çalışmalar neticesinde, bölgenin kültürel belleğine dair önemli izler barındıran eski Van'ı, sahip olduğu tüm değerlerle ülkemizin kültürel cazibe noktalarından biri haline getirmek temel hedefimizdir. Bu hedefe ulaşmak adına kendimize belirlediğimiz yol haritası genel hatlarıyla şu şekilde olacak; Eski Van Şehri'nde gerçekleştirilecek çalışmalar; eş zamanlı olarak uygulanması planlanan arkeolojik kazılar, restorasyon uygulamaları ve çevre düzenleme çalışmaları olmak üzere üç ayak üzerinde kurgulanmıştır. Geleceğe Miras Eski Van Şehri projesinin en önemli ayağını kuşkusuz arkeolojik kazılar oluşturmaktadır. Bu kazılardan elde edilecek bilimsel bulgu ve sonuçların, kent ve bölge tarihinin kültürel kodlarının çözümlenmesine yönelik önemli veriler sunacağı aşikardır "dedi.