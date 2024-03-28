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        AK Parti Gürpınar'da miting düzenledi

        Van'ın Gürpınar ilçesinde AK Parti tarafından miting düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 17:12 Güncelleme: 28.03.2024 - 17:12
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        AK Parti Gürpınar'da miting düzenledi
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        Van'ın Gürpınar ilçesinde AK Parti tarafından miting düzenlendi.

        Kent Meydanı'nda düzenlenen mitingde partililere hitap eden AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Gürpınar'ı daha önce AK Parti belediyeciliği ile buluşturduklarını hatırlattı.

        Belediye başkan adayları için destek isteyen Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

        "Gürpınar'ın geçmişini biliyoruz. Hizmet ağının ne kadar zayıf olduğunu gördük. Gürpınar'a gelen bütün kaynakları sağa sola savurdular. Bu şehirde hem belediyecilik hem de kamu hizmetlerini en iyi şekilde getirmeye çalıştık. Yapığımız projeler ortada. Sizlerden isteğim 31 Mart seçimlerinde Hayrullah Tanış başkanımızı tekrardan seçerek AK Parti belediyeciliğini devam ettirmeniz."

        AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk de çok önemsedikleri Gürpınar'da güzel hizmetleri hayata geçirmeye devam etmek istediklerini ifade etti.

        Kayatürk, "Gürpınar ile ilgili hayallerimiz var. Hayallerimizi gerçekleştirecek olan belediye başkanımız Hayrullah Tanış ile başladık, onunla devam ediyoruz. Gürpınar, eski Gürpınar değil. 2019'dan itibaren AK belediyecilikle tanışan Gürpınar'da harika işler yapıldı. İlçemiz Van'ın dördüncü büyük ilçesi haline geldi." dedi.

        AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas da iktidarın gücünü milletle buluşturmayı hedeflediklerinin dile getirdi.

        İki aydır saha çalışma yürüttüklerini hatırlatan Arvas, "Kimlerin bu memleket için neler yapacağını, neler yapmayacağını görüyoruz. AK Parti iktidarı ile 22 yılda yapılan hizmetleri gördük. İstiyoruz ki 31 Mart itibarıyla kentimiz başta olmak üzere 13 ilçemizde bu hizmetleri devam ettirmek." diye konuştu.

        Gürpınar Belediye Başkan Adayı Hayrullah Tanış ise ilçeye belediyenin 40 yıllık bütçesine eş değer yatırım ve hizmet kazandırdığını belirtti.

        Yeni hizmetler için destek isteyen Tanış, "Bu destekler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve güçlü hükümetimizden geldi. Allah'ın izniyle tekrar farkla kazanacağız. Biz projelerimiz, eserlerimiz ve yatırımlarımızla konuşuyoruz. Yapmış olduğumuz yatırımların tamamı eser ve hizmet siyasetidir. Gürpınar, AK Parti belediyecilik ile devam edecek. Gürpınar halkı, hizmet ve gönül belediyeciliğini gördü. Gürpınar bundan sonra da gerçek belediyecilikle devam edecek." ifadelerini kullandı.

        AK Parti İl Başkanı Emre Güray ise Gürpınar'ın 5 yıllık süreçte çağ atladığını, ilçeyi 31 Mart'tan sonra daha ileriye taşıyacaklarını aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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