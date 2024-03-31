DEM Parti'nin Van büyükşehir adayları oylarını kullandı

HALKLARINEşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) Van Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları Abdullah Zeydan ile Neslihan Şedal, Tuşba ilçesinde oy kullandı.

Van'da 712 bin 235 seçmen için 2 bin 462 sandık kurulurken, DEM Parti'nin Van Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları Abdullah Zeydan ile Neslihan Şedal, Tuşba ilçesindeki Hürriyet İlk ve Ortaokulu'nda oy kullandı. Abdullah Zeydan, "Yerel seçimler başladı. Bizler de oylarımızı kullandık. Demokratik sistemin bir parçası olan seçimlere katılıp, oy kullanan tüm halkımıza teşekkür ederiz. Toplumsal barışın önü açılacak ve kentimize tüm arkadaşlarımız ile hayırlı hizmetlerle yürüteceğiz. Bugün sandık başında görev yapan arkadaşlarımızın sandık güvenliği açısından son işlemlere kadar sandık başından ayrılmamasını ve sandıklara sahip çıkmasını diliyoruz" dedi.

Neslihan Şedal ise "Bugün kullanacağımız her oy aslında kadın kırımına, iş cinayetlerine, göç politikalarına, doğa kırımına karşı mücadele edebilmek için irade beyanıdır. Biliyoruz ki halkın iradesinin özgürlükten, eşitlikten, demokrasiden yana sandıklara yansıyacağını bir kez daha ifade edelim. Buradan son bir çağrı ile bitirelim. Tüm halkımıza sesleniyoruz oyumuzu kullanarak irademize sahip çıkalım ve sonuçlanıncaya kadar sandıkları terk etmeyelim" diye konuştu.

Zeydan ile Şedal'a, DEM Parti İl Eş Başkanları Gülşen Kurt ile Veysi Dilekçi, eski HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan, DBP Van İl Eş Başkanı Harun Okay ve partililer eşlik etti.