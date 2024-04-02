Jandarmanın dedektifleri en ufak ipuçlarını değerlendirerek olayları aydınlatıyor

MESUT VAROL - Van'da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), en küçük delilleri değerlendirip, saatlerce kamera kaydı izleyerek geçen yıl 203 faili meçhul olayın aydınlatılmasını sağladı.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JASAT ekibi, kasten öldürme, dolandırıcılık, hırsızlık ve gasp gibi olayları aydınlatmak için çalışmalar yürütürken, geçmişte meydana gelen ve o dönemin şartlarında çözülememiş faili meçhul dosyaları da mercek altına alıyor.

Her olayın ardındaki izleri takip eden, saatlerce güvenlik kameralarının görüntülerini izleyen özel eğitimli ekip, elde ettiği delilleri derinlemesine analiz ederek olayları aydınlatmaya çalışıyor.

Geçmiş dönemlerde faili bulunamayan olaylarla ilgili dosyaları da değerlendiren "Jandarmanın dedektifleri", yürüttükleri titiz çalışmalar sonucu aydınlattıkları olayların faillerini yakalayarak adalete teslim ediyor. Son olarak Van'ın Özalp ilçesi kırsalında üzerinde kimlik ve kıyafeti olmayan düzensiz göçmene ait cesedin bulunması üzerine çalışma başlatan JASAT ekibi, bölgede düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün kaza yaptığını tespit etti. Kazada hayatını kaybeden düzensiz göçmenin cesedinin, kaza yerinden 5 kilometre uzağa götürüldüğünü belirleyen ekip, 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu olayı aydınlatarak şüphelilerin yakalanmasını sağladı.