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        Van'daki olaylar nedeniyle Vanspor- Ankaraspor maçı ertelendi

        VAN'da yaşanan olaylar nedeniyle bugün oynanması gereken Vanspor-Ankaraspor karşılaşması 17 Nisan'a ertelendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 11:30 Güncelleme: 03.04.2024 - 11:30
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        Van'daki olaylar nedeniyle Vanspor- Ankaraspor maçı ertelendi
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        VAN'da yaşanan olaylar nedeniyle bugün oynanması gereken Vanspor-Ankaraspor karşılaşması 17 Nisan'a ertelendi.

        Pazar günü yapılan 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde DEM adayı Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının Adalet Bakanlığı'nın yaptığı itirazla geri alınması üzerine, Van'da dün olaylar çıktı. Bunun üzerine TFF 2’nci Lig'de mücadele eden ve bugün saat 15.00'te oynanması gereken Vanspor-Ankaraspor mücadelesi ertelendi. Maçın 17 Nisan 2024'te oynanacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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