Van'daki olaylar nedeniyle Vanspor- Ankaraspor maçı ertelendi

Pazar günü yapılan 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde DEM adayı Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının Adalet Bakanlığı'nın yaptığı itirazla geri alınması üzerine, Van'da dün olaylar çıktı. Bunun üzerine TFF 2’nci Lig'de mücadele eden ve bugün saat 15.00'te oynanması gereken Vanspor-Ankaraspor mücadelesi ertelendi. Maçın 17 Nisan 2024'te oynanacağı belirtildi.

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