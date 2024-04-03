Zeydan'ın memnu haklarının alınması sonrası çıkan olaylar, bugün de sürdü (2)

MYKTOPLANTISI YAPILDI

Van'ın cadde ve sokaklarındaki olaylar sürerken, DEM Parti de MYK toplantısını Van'da yaptı. Van'da, KESK Şubeler Platformu salonunda yapılan toplantıya, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, DEM Parti milletvekilleri ile HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş da katıldı. Yaklaşık 1,5 saat süren toplantının ardından Bakırhan ile Hatimoğulları, milletvekilleriyle birlikte yürümek istedi. Kente gelen TİP Genel Başkanı Erkan Baş, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve Leyla Zana da destek amaçlı yürüyüşe katıldı. Ancak Cumhuriyet Caddesi'ne yürümek isteyen kalabalığa polis önce izin vermedi, bunun üzerine de olaylar çıktı. Müdahale sırasında atılan gaz bombalarından TİP Genel Başkanı Baş ve bazı milletvekilleri de etkilendi.

İçişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerden sonra yürüyüşe izin verilmesinin ardından da kalabalık Cumhuriyet Caddesi'ne doğru yürümeye başladı. Yürüyüş boyunca kalabalık, 'Baskılar bizi yıldıramaz', 'Abdullah Zeydan onurumuzdur', 'Van halkı uyuma, iradene sahip çık' sloganları attı. Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan yürüyüş Cumhuriyet Caddesi'ndeki Fekiye Teyran Parkı'na kadar sürdü. Burada toplanan kalabalık slogan atmayı sürdürürken, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da bir konuşma yaptı. DAĞILMAYAN GRUBA MÜDAHALE