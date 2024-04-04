Zeydan'ın mazbata sevinci

YÜKSEK Seçim Kurulu'nun (YSK), DEM Parti'nin itirazını oy çokluğuyla kabul ederek, mazbatanın Abdullah Zeydan'a verilmesi kararı, kentte sevinçle karşılandı. Mazbata haberini gelen telefonla öğrenen Zeydan, sevincini DEM Parti İl Başkanlığı önünde bekleyenlere sarılıp paylaştı.

Abdullah Zeydan, YSK'nın mazbatayı kendisine verdiği haberini DEM Parti İl Başkanlığı önünde gelen telefonla öğrendi. Zeydan, haberi yanındakilerle paylaşıp onlara sarıldı. Cep telefonuyla çekilen o anlar ise sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Haberin duyulmasının ardından DEM Parti’li seçmenler, kentin Beşyol Meydanı başta olmak üzere birçok noktasında toplanıp, gece geç saatlere kadar kutlama yaptı. Partililer, araç konvoyu oluşturup sevinç turları attı.