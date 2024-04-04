Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Zeydan'ın mazbata sevinci

        YÜKSEK Seçim Kurulu'nun (YSK), DEM Parti'nin itirazını oy çokluğuyla kabul ederek, mazbatanın Abdullah Zeydan'a verilmesi kararı, kentte sevinçle karşılandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 09:40 Güncelleme: 04.04.2024 - 09:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zeydan'ın mazbata sevinci
        ABONE OL
        ABONE OL

        YÜKSEK Seçim Kurulu'nun (YSK), DEM Parti'nin itirazını oy çokluğuyla kabul ederek, mazbatanın Abdullah Zeydan'a verilmesi kararı, kentte sevinçle karşılandı. Mazbata haberini gelen telefonla öğrenen Zeydan, sevincini DEM Parti İl Başkanlığı önünde bekleyenlere sarılıp paylaştı.

        Abdullah Zeydan, YSK'nın mazbatayı kendisine verdiği haberini DEM Parti İl Başkanlığı önünde gelen telefonla öğrendi. Zeydan, haberi yanındakilerle paylaşıp onlara sarıldı. Cep telefonuyla çekilen o anlar ise sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

        Haberin duyulmasının ardından DEM Parti’li seçmenler, kentin Beşyol Meydanı başta olmak üzere birçok noktasında toplanıp, gece geç saatlere kadar kutlama yaptı. Partililer, araç konvoyu oluşturup sevinç turları attı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bariyerleri yıktı! Denize uçtu! Uçurumda son!
        Bariyerleri yıktı! Denize uçtu! Uçurumda son!
        Tayvan depreme nasıl hazırlıklı hale geldi?
        Tayvan depreme nasıl hazırlıklı hale geldi?
        Emekli aylıklarında enflasyon farkı
        Emekli aylıklarında enflasyon farkı
        Kamyona yandan çarptı! Yaşlı kadının feci ölümü!
        Kamyona yandan çarptı! Yaşlı kadının feci ölümü!
        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan Van seçim süreci değerlendirmesi
        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan Van seçim süreci değerlendirmesi
        Konya'da sahaya taraftar indi!
        Konya'da sahaya taraftar indi!
        12 yaşındaki şüpheli okula neden silahlı saldırı düzenledi?
        12 yaşındaki şüpheli okula neden silahlı saldırı düzenledi?
        Yatırımını toprağa yapıyor
        Yatırımını toprağa yapıyor
        AYM'den gecekondu kararı
        AYM'den gecekondu kararı
        Sosyal medya kullanıcılarına miras kaldı!
        Sosyal medya kullanıcılarına miras kaldı!
        Trabzonspor'dan Konya'da protesto!
        Trabzonspor'dan Konya'da protesto!
        "Hiç vazgeçmedim bu sevdadan"
        "Hiç vazgeçmedim bu sevdadan"
        "Hiç ceza almayı beklemiyorduk"
        "Hiç ceza almayı beklemiyorduk"
        Evinizi karasineklerden kurtarabilirsiniz!
        Evinizi karasineklerden kurtarabilirsiniz!
        TFF'den Fenerbahçe'nin talebine ret!
        TFF'den Fenerbahçe'nin talebine ret!
        Seçim sonuçlarının etkisi ne olur?
        Seçim sonuçlarının etkisi ne olur?
        "Bizde boş tehdit yok"
        "Bizde boş tehdit yok"
        Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek
        Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek
        Dört dörtlük Fenerbahçe!
        Dört dörtlük Fenerbahçe!
        "Futbolda gevşemeye yer yok!"
        "Futbolda gevşemeye yer yok!"

        Benzer Haberler

        Van'da YSK'nin kararı sonrası güvenlik güçlerine taş atanlara polis müdahal...
        Van'da YSK'nin kararı sonrası güvenlik güçlerine taş atanlara polis müdahal...
        Van'da CHP Saray İlçe Başkanlığı, seçimi kazanan DEM Parti adayının "mazbat...
        Van'da CHP Saray İlçe Başkanlığı, seçimi kazanan DEM Parti adayının "mazbat...
        Zeydan'ın memnu haklarının alınması sonrası çıkan olaylar, bugün de sürdü (...
        Zeydan'ın memnu haklarının alınması sonrası çıkan olaylar, bugün de sürdü (...
        Zeydan'ın memnu haklarının alınması sonrası çıkan olaylar, bugün de sürdü (...
        Zeydan'ın memnu haklarının alınması sonrası çıkan olaylar, bugün de sürdü (...
        Van'da DEM Parti'nin açıklaması sonrası yürüyüş yapmaya çalışan gruba polis...
        Van'da DEM Parti'nin açıklaması sonrası yürüyüş yapmaya çalışan gruba polis...
        Zeydan'ın memnu haklarının alınması sonrası çıkan olaylar, bugün de sürdü (...
        Zeydan'ın memnu haklarının alınması sonrası çıkan olaylar, bugün de sürdü (...