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        Zeydan'ın memnu haklarının alınması sonrası çıkan olaylar, bugün de sürdü (4)

        VAN'DAKİGERGİNLİK YERİNİ SEVİNÇ GÖSTERİLERİNE BIRAKTIYüksek Seçim Kurlu (YSK), DEM Parti'nin itirazını oy çokluğuyla kabul ederek, Van'da mazbatayı DEM Partili Abdullah Zeydan'a verilmesine karar verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 20:23 Güncelleme: 03.04.2024 - 20:25
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        Zeydan'ın memnu haklarının alınması sonrası çıkan olaylar, bugün de sürdü (4)
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        VAN'DAKİGERGİNLİK YERİNİ SEVİNÇ GÖSTERİLERİNE BIRAKTI

        Yüksek Seçim Kurlu (YSK), DEM Parti'nin itirazını oy çokluğuyla kabul ederek, Van'da mazbatayı DEM Partili Abdullah Zeydan'a verilmesine karar verdi. Kararın duyulmasının ardından 2 gündür olayların yaşandığı caddelerde vatandaşlar sokaklara çıkarak sevinç gösterileri yaptı.

        Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının Adalet Bakanlığı'nın seçime 2 gün kala yaptığı itiraz üzerine geri alınmasının ardından dün başlayan olaylar, bugün devam etti. Akşam saatlerinde ise Yüksek Seçim Kurlu (YSK), DEM Parti'nin itirazını oy çokluğuyla kabul ederek, Van'da mazbatayı DEM Parti'nin adayı Abdullah Zeydan'a verilmesine karar verdi. Kararın açıklanmasının ardından Van'da 2 gündür olayların yaşandığı caddeler, yerini sevinç gösterilerine bıraktı. Yüzlerce araç konvoyu kornalar çalarak DEM Parti bayraklarıyla caddelerde dolaşarak kutlama yaptı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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