Van'da olaylar sona erdi; yapılan çağrılarla sokaklar temizlenmeye başlandı

YÜKSEK Seçim Kurulu'nun (YSK) dün, DEM Parti'nin itirazını oy çokluğuyla kabul edip, Van'da mazbatanın Abdullah Zeydan'a verilmesi kararı sonrası yapılan kutlamaların ardından bugün de cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yapıldı. Van İnşaat Mühendisleri Odası’nın çağrısıyla başlatılan temizlik çalışmalarına halk da destek verdi.

Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının Adalet Bakanlığı'nın seçime 2 gün kala yaptığı itirazla geri alınmasının ardından 2 gün süren olaylar yaşandı. Dün akşam saatlerinde ise YSK, DEM Parti'nin yaptığı itirazı oy çokluğuyla kabul edip, kentte mazbatanın Abdullah Zeydan'a verilmesine karar verdi. Kararın açıklanmasının ardından partililer cadde ve sokaklara çıkıp gece geç saatlere kadar kutlama yaptı.

Kentte 2 gün süren olaylar ve sonrasındaki kutlamalar nedeniyle tahrip olan ve kirlenen yolların temizlenmesi için sosyal medya hesaplarından 'Van'ı biz temizleyelim' mesajlarıyla paylaşımlar yapılmaya başlandı. Bunun üzerine Van İnşaat Mühendisleri Odası da çağrı yaparak temizlik çalışmalarına başlanacağını duyurdu. Sabah saatlerinde caddelere çıkan oda üyeleri temizlik çalışmalarına başladı ve katılmak isteyenlere de maske, eldiven ve çöp poşeti dağıttı. Çalışmaları gören bölge halkı da temizliğe destek verdi.

İnşaat Mühendisleri Odası Van Şube Başkanı Baran Bulut Balkan, bölge halkının da üyelerin de talebine değinerek, "Sabah saatlerinde başladık. Ciddi bir katılım da oldu. Cumhuriyet Caddesi'nde daha fazla yıpranmalar olmuştu. Cadde boyu çalışmalara başladık. Katılan herkese çok teşekkür ederim" dedi.