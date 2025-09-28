Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İbiş: Daha güçlü yarınları hep beraber karşılayacağız

        VAN'da düzenlenen 'AK Gençlik Van GölFest' etkinliğinde konuşan AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, "Bu ülke gençleri olarak, bu bölgenin gençleri olarak kardeşliğimizi hep beraber büyüteceğiz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 16:57 Güncelleme: 28.09.2025 - 16:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İbiş: Daha güçlü yarınları hep beraber karşılayacağız
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        VAN'da düzenlenen ‘AK Gençlik Van GölFest’ etkinliğinde konuşan AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, “Bu ülke gençleri olarak, bu bölgenin gençleri olarak kardeşliğimizi hep beraber büyüteceğiz. Kardeşin kardeşe düşman olmadığı, Türkiye'nin bu meselelerle uğraşmadığı daha güçlü yarınları hep beraber karşılayacağız” dedi.

        AK Parti Van Gençlik Kolları tarafından Edremit ilçesinde bulunan Gebze Su Sporları Merkezi'nde iki gün süren 'AK Gençlik Van GölFest’ etkinliği düzenlendi. Dün başlayan etkinliğin ilk gününde plaj hentbolu ve plaj voleybolu müsabakaları yapıldı. Flyboard, su parkuru, kano, yüzme, kürek, dragon, yelken, jet ski gösterileri düzenlendi. Bugün de devam eden etkinlikte çeşitli spor dallarında dereceye girenlere ödüller verildi. Söylenen Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekildi. Van Gölü üzerinde tekne, bot ve kanolarla çeşitli gösterilerin yapıldığı etkinliğe, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti Van İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Gültepe, partililer ve gençler katıldı.

        ‘‘TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SÜRECİNİ PAMUKLA SARIP SARMALAYACAĞIZ'

        Etkinlikte konuşan AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İbiş, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İbiş, "Cumhurbaşkanımız ülkenin gençlerini düşünüyor. Bugün 'Terörsüz Türkiye’ süreci var. Bölgemiz yakından takip ediyor. Gençlerin umudu kırılmasın diye, özellikle bu bölgenin gençleri daha da umutla yarınlara baksın diye, bu ülkenin gençleri birbirine düşman olmasın diye, bu ülkenin gençleri kardeşliğini büyüsün diye, bu ülkenin gençleri kardeşçe yarınlara daha umutla baksın diye' en çok da gençler için 'Terörsüz Türkiye' dedi. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız, bizim gençlere bırakacağımız en büyük miras 'Terörsüz Türkiye' dedi. Bizler de gençler olarak, özellikle ülkemizin gençleri olarak, bu sürece sahip çıkacağız. 'Terörsüz Türkiye' sürecini pamuklara sarıp sarmalayacağız ve bu ülke gençleri olarak, bu bölgenin gençleri olarak kardeşliğimizi hep beraber büyüteceğiz. Kardeşin kardeşe düşman olmadığı, Türkiye'nin bu meselelerle uğraşmadığı daha güçlü yarınları hep beraber karşılayacağız. Bu en çok biz gençler için önemli. Çünkü bu ülkenin yarınlarına dair en çok sözü biz söyleyeceğiz. O yüzden bizler için çok önemli ve bizler de bu coşkumuzu, bu desteğimizi hep beraber göstereceğiz” diye konuştu.

        'TEK İDEOLOJİLERİ VAR, RECEP TAYYİP ERDOĞAN KARŞITLIĞI'

        İbiş, ana muhalefet partisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'deki ziyaretini hazmedemediğini söyleyerek, “Ana muhalefet partisi çıkıyor. Hiçbir iş yapmadıkları gibi, bir icraatta bulunmadıkları gibi, her şeyi eleştirdiği gibi, bunu da eleştiriyor. Tek karşıtlık tek ideolojileri ne biliyor musunuz? Tek bir ideolojileri var; Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı. Erdoğan ne yaparsa yapsın, onun karşısında olmak üzerine, bir siyaset geliştiriyor. Sen gidiyorsun Birleşmiş Milletler’e orada Türkiye adına çok güzel sözler söyleniyor. Amerika Birleşik Devletleri’nin Başkanı, liderimizin bölgedeki liderliğine vurgu yapıyor. Sen dönüyorsun, bunu bile eleştiriyorsun. Neden biliyor musunuz? Hazmedemiyorlar. Türkiye'nin, Cumhurbaşkanımızın bu başarısını hazmedemiyorlar. Vizyonları Silivri'nin önünden konuşmak olanlar, Birleşmiş Milletler’deki Türkiye vizyonunu anlamadılar, anlamayacaklar. Onlar hırsızlık çeteleriyle, rant çeteleriyle birbirlerinin içindeki mücadelelerle uğraşa dursunlar. Bizler Recep Tayyip Erdoğan'la tarih yazmaya bu gençlerle beraber devam edeceğiz inşallah. Ve buradan bir kez daha ülkemizin gençleri olarak diyoruz ki, yarınlara dair umudumuz var. Yarınlara dair söyleyecek çok sözümüz var. Özellikle biz gençlerin söyleyecek çok sözü var. Biz yarınlar için üreteceğiz. Biz yarınlar için çalışacağız. Bizler Van için çalışacağız. Bizler ülkemiz için çalışacağız. Bizler dünyanın daha adil bir dünya olması için hep beraber çalışacağız” dedi.

        İbiş ve beraberindekiler, etkinlikte düzenlenen çeşitli spor müsabakalarını izledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meteoroloji'den Marmara uyarıları!
        Meteoroloji'den Marmara uyarıları!
        Dilara, yüksek sesle müzik kavgasında öldürüldü!
        Dilara, yüksek sesle müzik kavgasında öldürüldü!
        Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem!
        Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem!
        "Bu şartlar altında sağlıklı lig oynanması mümkün değil!"
        "Bu şartlar altında sağlıklı lig oynanması mümkün değil!"
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı
        Milei halkın tepkisinden çekindi, Netanyahu'yu geri çevirdi
        Milei halkın tepkisinden çekindi, Netanyahu'yu geri çevirdi
        Bakkaldaki gaz sızıntısı faciaya yol açtı!
        Bakkaldaki gaz sızıntısı faciaya yol açtı!
        İstanbul'da inanılmaz iddia! Tünelde günlerce mahsur kaldı!
        İstanbul'da inanılmaz iddia! Tünelde günlerce mahsur kaldı!
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        "Fenerbahçe'ye Bakasetas'ı istedim, alınmadı!"
        "Fenerbahçe'ye Bakasetas'ı istedim, alınmadı!"
        Netanyahu Musk ile görüşecek
        Netanyahu Musk ile görüşecek
        Sevgilisiyle kiralık katil tutarak kocasını öldürttü!
        Sevgilisiyle kiralık katil tutarak kocasını öldürttü!
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Dünyanın dibini gördü
        Dünyanın dibini gördü
        73 yaşında oto hırsızı! Polisin yardımıyla merdivenden indi!
        73 yaşında oto hırsızı! Polisin yardımıyla merdivenden indi!
        İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i!
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Bebeğin ilk kalkanı! Anne sütüyle ilgili merak edilen her şey...
        Bebeğin ilk kalkanı! Anne sütüyle ilgili merak edilen her şey...
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Van'da düzenlenen "AK Gençlik Van GölFest" sona erdi
        Van'da düzenlenen "AK Gençlik Van GölFest" sona erdi
        Devlet desteğiyle arıcılığa başlayan kadınlar merada kara kovan balı üretiy...
        Devlet desteğiyle arıcılığa başlayan kadınlar merada kara kovan balı üretiy...
        Van'da kurtların saldırdığı sürüde 70'ten fazla koyun öldü
        Van'da kurtların saldırdığı sürüde 70'ten fazla koyun öldü
        Van'da 28 kilo 640 gram metamfetamin ele geçirildi
        Van'da 28 kilo 640 gram metamfetamin ele geçirildi
        Van'da 28 kilo 640 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Van'da 28 kilo 640 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Van'da "AK Gençlik Van GölFest" başladı
        Van'da "AK Gençlik Van GölFest" başladı