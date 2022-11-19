Van'da "Ailen Saldırı Altında, Harekete Geç" yürüyüşü yapıldı

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VAN (AA) - Van'da Sivil Dayanışma İnisiyatifi üyeleri ve vatandaşların katılımıyla "Ailen Saldırı Altında, Harekete Geç" yürüyüşü düzenlendi.

İpekyolu ilçesindeki Boyalar Cami önünde toplanan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve dövizlerle Hz. Ömer Camisi'ne kadar yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Diyanet-Sen Van Şube Başkanı Nurullah Arvas, kentte toplum yararına faaliyet gösteren yaklaşık 50 sivil toplum kuruluşunun bir araya geldiği Van Sivil Dayanışma İnisiyatifince yürüyüşün düzenlendiğini söyledi.

LGBT propaganda ve dayatmalarına karşı farkındalık oluşturmak, ailelere ve gençliğe yapılacak her türlü saldırıya karşı bir ve beraber olduklarını haykırmak için toplandıklarını belirten Arvas, şunları kaydetti:

"Bugün gençlerimizin ahlakını, ailemizin dini ve geleneksel kodlarını bozmak için her türlü yolu meşru gören bozuk zihniyete dur demek için bir araya geldik. Dünya genelinde LGBT eğilimli sapkın zihniyetin aile kurumuna karşı yürüttüğü kampanyalar ve baskıcı kuşatmalar, aile kurumuna çok büyük zararlar veriyor."

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