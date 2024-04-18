Bu yıl inci kefalleri "gürül gürül" göç edecek

MESUT VAROL/NECMETTİN KARACA - Van Gölü'nde yaşayan binlerce inci kefalinin üremek için akarsulara göçü, bu sezon yağışların etkisiyle su seviyesinin yükselmesi sayesinde geçen yıla göre daha kolay olacak.

Üreme döneminde (15 Nisan-15 Temmuz) Van Gölü'ne dökülen tatlı sulara akın ederek yumurtalarını bırakan inci kefallerinin göç süreci başladı.

Geçen yıl kuraklık nedeniyle bazı su kaynaklarının kuruması, Bendimahi, Karasu ve Deli Çay gibi önemli akarsularda da debinin en düşük seviyeye inmesi nedeniyle göçte zorlanan inci kefalleri, bu yıl hem kışın hem de ilkbaharda düşen yağışlar sayesinde kolay göç edecek.

Karların erimesi ve yağışlar sayesinde akarsuların daha coşkulu akması ve su kaynaklarının seviyesinin yükselmesiyle balıkların akarsu ve derelerde sıkıntısız bir üreme dönemi geçirmesi bekleniyor. - "Yoğun bir göç bekliyoruz" Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, AA muhabirine, bu yıl havzanın yoğun yağış aldığını söyledi. Akarsularda suyun istenilen seviyede olmasının balık göçünün daha yoğun yaşanmasını sağlayacağını belirten Görentaş, şunları kaydetti: "Van Gölü'ne ne kadar çok tatlı su akarsa balık göçü de o oranda artıyor. Bu anlamda yoğun bir göç bekliyoruz. Suyun bu debide olması balıkların daha rahat göç etmesi ve daha uzak noktalara ulaşmasına katkı sağlayacak. Geçen yıl suyun azalması balık ölümlerine yol açmıştı. İnşallah bu sene balık ölümleriyle karşılaşmayız. Bu anlamda yağışların fazla olması bizi memnun ediyor. Yağışlar gölde suyun eski seviyelerine gelmesini de sağlayacak. Tüm bunlarla beraber iyi bir balık stokunun olacağını öngörüyoruz. Bu sene bereketli bir sezonu geride bıraktık. Vatandaşlarımızın üreme döneminde balığı avlamamalarını ve tüketmemelerini istiyoruz."

- "Akarsular, tarihinde olmadığı kadar coşkulu akıyor" Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş da geçen yıl yağışların az olması nedeniyle yaz döneminde akarsuların kuruma noktasına geldiğini hatırlattı. Havzada akarsuların inci kefalinin üremesi açısından önemli olduğunu ifade eden Akkuş, şu değerlendirmelerde bulundu: "Yaz mevsiminde Van Gölü'nde yaşayan inci kefalleri, üremek için göle dökülen tatlı sulara üreme göçü gerçekleştiriyor. Bu mevsimde akarsularda yeterli miktarda su bulunması hayati öneme sahip. 2020'den itibaren Van Gölü'ne dökülen akarsular adeta kuruma noktasına geliyordu ve bazı akarsular göle ulaşamıyordu. Bu yıl çok sevinçliyiz ve mutluyuz çünkü akarsular tarihinde olmadığı kadar coşkulu bir şekilde akıyor. Özellikle yağan karın erimesi ve son yağmur ile akarsularda son yılların en yüksek debisi ile karşı karşıyayız."