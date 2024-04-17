Van'da açan ters laleler doğayı süsledi

Van'ın Gevaş ilçesinde doğal olarak yetişen, halk arasında "ağlayan gelin" veya "hüzün çiçeği" olarak bilinen ters laleler, doğayı süslüyor.

İlkbaharın gelmesiyle açan endemik türler arasındaki ters laleler, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının beğenisini topluyor.

​​​​​​​Dilmetaş ve İnköy mahallelerine giden fotoğraf tutkunları ve vatandaşlar, doğal ortamda yetişen ve yaklaşık 3 hafta ömrü bulunan ters laleleri fotoğrafladı.

Erciş'te fotoğrafçılık kursunda eğitim gören 30 kursiyer de Dilmetaş Mahallesi'nde ters lalelerin çiçek açtığı bölgeyi gezdi.