Tandırevini 50 yılda topladığı eşyalarla "nostaljik müze"ye dönüştürdü

ÖZKAN BİLGİN - Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Zübeyit Demir, 50 yılını vererek topladığı yüzlerce eşyayla evinin bahçesinde tandırevi olarak kullandığı eklentiyi "nostaljik müze"ye dönüştürdü.

Gençlik yıllarından bu yana hayatından izler taşıyan eşyaları saklayan ve farklı ürünler yapan Demir, emekliğinin ardından yıllardır biriktirdiği eşyaları sergilemek ve boş zamanlarını değerlendireceği bir mekan oluşturmak için tandırevi olarak kullandıkları eklentiyi nostaljik müzeye dönüştürmeye karar verdi.

Çocuklarının yardımıyla tandırevinin bakımını yapan Demir, annesinden, yakınlarından hatıra kalan, çocukluğunun izlerini taşıyan duvar saatleri, çömlekler, kömürlü ütü, terazi, baston, yün tarağı, gaz lambası, çömlek, tokmak, havan gibi yüzlerce eşyayı sergilediği bir alan oluşturdu.

Zamanının büyük bölümünü burada geçiren, elektrikli eşyaları onaran Demir'in "müze"sini, gün içinde hem dostları hem de geçmişe özlem duyan çok sayıda kişi ziyaret ediyor.

- "Her eşyanın ayrı bir önemi ve hatırası var"