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        13 küçükbaş, kurtların saldırısında öldü

        HAKKARİ'dekurtların saldırdığı sürüden 13 küçükbaş hayvan öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 13:06 Güncelleme: 16.04.2024 - 13:10
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        13 küçükbaş, kurtların saldırısında öldü
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        HAKKARİ'dekurtların saldırdığı sürüden 13 küçükbaş hayvan öldü.

        Merkeze 7 kilometre uzaklıktaki Depin mevkisindeki meraya götürülen küçükbaş sürüsüne, kurtlar saldırdı. Bedel Kurt ile Sıddık Öner'e ait 80 küçükbaştan 13'ü saldırıda öldü, birçok hayvan da yaralandı. Besici ve çobanların müdahalesi kurtlar bölgeden uzaklaşırken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin inceleme yapacağı bildirildi. Besici Bedel Kurt, "Dün akşam saatlerine doğru küçükbaş hayvanlarımız merada otlatırken kurt sürüsünün saldırısına uğradı. Sürüde ölen ve yaralanan hayvanlarımız oldu. Diğer hayvanları da son anda kurtardık" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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