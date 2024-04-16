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        Fotoğrafçılık öğrencileri badem ağaçlarının çiçek açtığı Akdamar Adası'nı görüntüledi

        Van'da Temel Fotoğrafçılık Kursu öğrencileri, badem ağaçlarının çiçek açmasıyla renklenen Akdamar Adası'nı görüntüledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 11:23 Güncelleme: 16.04.2024 - 11:23
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        Fotoğrafçılık öğrencileri badem ağaçlarının çiçek açtığı Akdamar Adası'nı görüntüledi
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        Van'da Temel Fotoğrafçılık Kursu öğrencileri, badem ağaçlarının çiçek açmasıyla renklenen Akdamar Adası'nı görüntüledi.

        Kente gelen yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden biri olan Akdamar Adası, badem ağaçlarının çiçek açmasıyla farklı bir güzelliğe büründü.

        Erciş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce açılan Temel Fotoğrafçılık Kursu'na katılan 30 fotoğrafçı, uygulamalı eğitim kapsamında Akdamar Adası'na götürüldü.

        Kursiyerler, çiçek açan badem ağaçlarını, adadaki Akdamar Kilisesi'ni ve Van Gölü manzarasını görüntülemeye çalıştı.

        Kursiyerlerden Tarkan Elbir, gazetecilere, fotoğrafçılığa ilgisi olduğu için Erciş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce açılan kursa katıldığını söyledi.

        Diğer kursiyerlerle eğitimler kapsamında Akdamar Adası'na geldiklerini anlatan Elbir, "Burada eşsiz bir manzara var. Bu manzarayı en güzel şekilde görüntüleyerek insanların beğenisine sunacağız. Çektiğimiz fotoğraflarla kurs bitiminde sergi açacağız." dedi.

        Binali Özkaya, "Erciş Fotoğrafçılık Kulübü ile Akdamar Adası'na geldim. Bu doğal manzarayı fotoğraflamak adına değerli hocalarımızdan eğitimler almaya çalıştım. Herkesi doğanın eşsiz manzarasıyla bütünleşen Akdamar Adası'na beklerim." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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