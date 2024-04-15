Çatak'taki Kanispi Şelalesi yeniden akmaya başladı

Meclis kararı ile Kanispi Şelalesi'nin işletmesini belediye bünyesine aldıklarını belirten Eraslan, "Burada görevli personellerimiz olacak. Şelalenin çevresindeki oturma alanlarında tadilat ihtiyaçları var. Bu çalışmaları yapacağız. Misafirlerimizden tek isteğimiz bulundukları alanları temiz tutmaları." dedi.

Belediye Başkanı Reşat Eraslan da şelale alanında piknik yapanları ziyaret etti.

İlçeye 5 kilometre uzaklıkta bulunan ve yılın 3 ayı akan şelaleye gelenler, oluşturulan mesire alanlarında piknik yaptı.

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