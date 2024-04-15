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        Çatak'taki Kanispi Şelalesi yeniden akmaya başladı

        Van'ın Çatak ilçesindeki Kanisipi Şelalesi, karların erimesiyle yeniden akma başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 13:48 Güncelleme: 15.04.2024 - 13:48
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        Çatak'taki Kanispi Şelalesi yeniden akmaya başladı
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        Van'ın Çatak ilçesindeki Kanisipi Şelalesi, karların erimesiyle yeniden akma başladı.

        İlçeye 5 kilometre uzaklıkta bulunan ve yılın 3 ayı akan şelaleye gelenler, oluşturulan mesire alanlarında piknik yaptı.

        Belediye Başkanı Reşat Eraslan da şelale alanında piknik yapanları ziyaret etti.

        Meclis kararı ile Kanispi Şelalesi'nin işletmesini belediye bünyesine aldıklarını belirten Eraslan, "Burada görevli personellerimiz olacak. Şelalenin çevresindeki oturma alanlarında tadilat ihtiyaçları var. Bu çalışmaları yapacağız. Misafirlerimizden tek isteğimiz bulundukları alanları temiz tutmaları." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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