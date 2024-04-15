Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da konser girişinde yaşanan yoğunluk nedeniyle spor salonunun cam ve kapıları kırıldı

        Van'da İranlı sanatçı Moein'in konser verdiği salona aynı anda girmeye çalışan İranlıların oluşturduğu yoğunluk nedeniyle spor salonunun cam ve kapıları kırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 11:50 Güncelleme: 15.04.2024 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da konser girişinde yaşanan yoğunluk nedeniyle spor salonunun cam ve kapıları kırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'da İranlı sanatçı Moein'in konser verdiği salona aynı anda girmeye çalışan İranlıların oluşturduğu yoğunluk nedeniyle spor salonunun cam ve kapıları kırıldı.

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi yerleşkesindeki Kapalı Spor Salonu'nda dün düzenlenen konser öncesinde güvenlik önlemi alındı.

        Konseri dinlemek için spor salonunun önünde bekleyen çok sayıda İranlı, aynı anda salona girmeye çalıştı.

        Güvenlik görevlilerinin çabalarına rağmen yaşanan yoğunluk nedeniyle spor salonunun girişindeki cam ve kapılar kırıldı.

        Yoğunluğun ardından başlayan Konser, Moein'in şarkılarını seslendirmesiyle sona erdi.

        Kapalı spor salonunun kırılan cam ve kapılarının, konseri düzenleyen organizasyon şirketi tarafından onarılacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        80 milyon liralık vurgunda salça savunması!
        80 milyon liralık vurgunda salça savunması!
        Polisten kaçtılar! Feci biten kovalamaca!
        Polisten kaçtılar! Feci biten kovalamaca!
        Antalya'daki teleferik kazası: Belediye Başkanı ile birlikte 5 tutuklama
        Antalya'daki teleferik kazası: Belediye Başkanı ile birlikte 5 tutuklama
        90+7: Penaltı olmalı mıydı?
        90+7: Penaltı olmalı mıydı?
        İşte obrukların habercisi!
        İşte obrukların habercisi!
        Buruk 11'ini değiştiriyor!
        Buruk 11'ini değiştiriyor!
        BMGK olağanüstü toplandı
        BMGK olağanüstü toplandı
        Sağlıkta yapay zeka tartışması
        Sağlıkta yapay zeka tartışması
        Kocasını 8 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        Kocasını 8 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        "Fenerbahçe'nin Harry Kane'i"
        "Fenerbahçe'nin Harry Kane'i"
        Evine inek girdi! Dövülerek öldürüldü!
        Evine inek girdi! Dövülerek öldürüldü!
        Bitcoin'de hızlı toparlanma
        Bitcoin'de hızlı toparlanma
        "Ölmedim, yaşıyorum"
        "Ölmedim, yaşıyorum"
        Daha 6 yaşındaydı... Yolun karşısına geçemedi!
        Daha 6 yaşındaydı... Yolun karşısına geçemedi!
        İtalya'da 'Milano' tartışması
        İtalya'da 'Milano' tartışması
        TBMM'yi yoğun gündem bekliyor
        TBMM'yi yoğun gündem bekliyor
        İran'ın saldırısının ardından İsrail alarma geçti
        İran'ın saldırısının ardından İsrail alarma geçti
        İsrail'in zaafı mı zaferi mi
        İsrail'in zaafı mı zaferi mi
        Fransa: Gerilim yükselmemeli
        Fransa: Gerilim yükselmemeli
        Bedeninize kulak verin! Duyduklarınıza şaşıracaksınız!
        Bedeninize kulak verin! Duyduklarınıza şaşıracaksınız!

        Benzer Haberler

        Van'da farklı suçlardan aranan 20 kişi tutuklandı
        Van'da farklı suçlardan aranan 20 kişi tutuklandı
        Van'da 12 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Van'da 12 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Van'da göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli tutuklandı
        Van'da göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli tutuklandı
        İnci kefali için 3 aylık av yasağı başladı
        İnci kefali için 3 aylık av yasağı başladı
        Van Gölü'nde 3 ay sürecek av yasağı başladı
        Van Gölü'nde 3 ay sürecek av yasağı başladı
        Van'da terör soruşturmaları kapsamında 222 şüpheli yakalandı
        Van'da terör soruşturmaları kapsamında 222 şüpheli yakalandı