Van'da terör soruşturmaları kapsamında 222 şüpheli yakalandı
Van'da 1-14 Nisan tarihleri arasında, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmalar kapsamında 222 şüpheli gözaltına alındı.
Van'da 1-14 Nisan tarihleri arasında, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmalar kapsamında 222 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Ekiplerce 1-14 Nisan'da terör örgütü PKK/KCK soruşturmaları kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 222 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem yapıldı.
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