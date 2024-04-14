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        Van- Erciş kara yolunda zincirleme kaza; 10 yaralı

        VAN-Erciş kara yolunda 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 10:46 Güncelleme: 14.04.2024 - 10:50
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        Van- Erciş kara yolunda zincirleme kaza; 10 yaralı
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        VAN-Erciş kara yolunda 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralandı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Van- Erciş kara yolunda meydana geldi. Ağrı istikametine giden 7 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada 10 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Yaralılar, Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza, bir benzin istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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