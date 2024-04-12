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        Van Valisi Balcı, üs bölgesinde askerlerle bayramlaştı

        Van Valisi Ozan Balcı, Çatak ilçesindeki Belbuka Üs Bölgesi'nde askerlerle bayramlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 18:33 Güncelleme: 12.04.2024 - 18:33
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        Van Valisi Balcı, üs bölgesinde askerlerle bayramlaştı
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        Van Valisi Ozan Balcı, Çatak ilçesindeki Belbuka Üs Bölgesi'nde askerlerle bayramlaştı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Balcı, beraberindeki Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen ile Van, Siirt ve Şırnak üçgeninde bulunan Belbuka Üs Bölgesi'ne gitti.

        Üs bölgesinin önemi ve sorumluluk alanı ile ilgili bilgi alan Balcı, beraberindekilerle askerlerin yaptığı igloda (kardan ev) bir süre oturdu.

        Bölgede görev yapan askerlerin bayramını kutlayan Balcı, "Fedakarlık isteyen çok kutsal bir görev yapıyorsunuz. Devlet ve millet olarak size minnettarız. Allah sizi korusun, kaza bela vermesin." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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