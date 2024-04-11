Dereye düşen 5 yaşındaki Berkcan, hayatını kaybetti

Olay, Gürpınar ilçesi Bozyiğit Mahallesi'nde meydana geldi. Dün öğleden sonra 2'si kardeş 3 çocuk mahalle içinde bulunan ve son yağışlarla debisi artan derenin kenarında oynarken, Berkcan Karakoç bir anda dengesini kaybedip suya düştü. Suya kapılan Berkcan'ın cansız bedeni ise mahalleli tarafından 3 kilometre uzaklıkta bulundu. Mahalle halkının sudan çıkardığı Karakoç'un cenazesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

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