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        Dereye düşen 5 yaşındaki Berkcan, hayatını kaybetti

        VAN'ın Gürpınar ilçesinde dereye düşen Berkcan Karakoç (5), boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 12:02 Güncelleme: 11.04.2024 - 12:05
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        Dereye düşen 5 yaşındaki Berkcan, hayatını kaybetti
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        VAN'ın Gürpınar ilçesinde dereye düşen Berkcan Karakoç (5), boğuldu.

        Olay, Gürpınar ilçesi Bozyiğit Mahallesi'nde meydana geldi. Dün öğleden sonra 2'si kardeş 3 çocuk mahalle içinde bulunan ve son yağışlarla debisi artan derenin kenarında oynarken, Berkcan Karakoç bir anda dengesini kaybedip suya düştü. Suya kapılan Berkcan'ın cansız bedeni ise mahalleli tarafından 3 kilometre uzaklıkta bulundu. Mahalle halkının sudan çıkardığı Karakoç'un cenazesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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