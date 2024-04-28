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        Üreme dönemindeki inci kefali için denetimler yapılıyor

        Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalleri, sıkı önlemlerle korunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 10:45 Güncelleme: 28.04.2024 - 10:45
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        Üreme dönemindeki inci kefali için denetimler yapılıyor
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        Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalleri, sıkı önlemlerle korunuyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden balıkların kaçak avlanmasının önlenmesi amacıyla denetimler sürüyor.

        Bu kapsamda Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi, Edremit Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri ile kolluk kuvvetleri, Engil Çayı'nda denetim yapıldı.

        Denetimlere katılan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammed Demir, Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan ve endemik bir tür olan inci kefali için 15 Nisan'da av yasağı sürecinin başladığını söyledi.

        Üç ay sürecek av yasağında inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesi için sürekli denetim yaptıklarını belirten Demir, şunları kaydetti:

        "İnci kefallerinin tatlı sulara girişi başladı. Bu yıl yağışların istenilen düzeyde olması balıkların göçünü de olumlu etkiledi. Buna bağlı yoğun bir balık göçü bekliyoruz. Verimli bir yıl geçirmeyi umut ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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