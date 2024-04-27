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        Çatak'ta bahar temizliği çalışmaları devam ediyor

        Van'ın Çatak ilçesinde belediye tarafından başlatılan bahar temizliği çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 18:48 Güncelleme: 27.04.2024 - 18:48
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        Çatak'ta bahar temizliği çalışmaları devam ediyor
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        Van'ın Çatak ilçesinde belediye tarafından başlatılan bahar temizliği çalışmaları devam ediyor.

        Öğrenci, öğretmen ve vatandaşların da destek verdiği çalışmalarda Çatak-Pervari kara yolunun ikinci kilometresinde çöp toplama çalışması yapıldı.

        Toplanan çöpler görevliler tarafından poşetlenerek araçlara konuldu.

        Öğrencilerle çöp toplayan Belediye Başkanı Reşat Eraslan, çevreye duyarlı belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi.

        İlçeyi kirlilikten kurtarmak istediklerini belirten Eraslan, bu amaçla ilk meclis toplantısında aldıkları karar doğrultusunda etkinliği düzenlediklerini ifade etti.

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