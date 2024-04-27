Çatak'ta bahar temizliği çalışmaları devam ediyor

İlçeyi kirlilikten kurtarmak istediklerini belirten Eraslan, bu amaçla ilk meclis toplantısında aldıkları karar doğrultusunda etkinliği düzenlediklerini ifade etti.

Öğrenci, öğretmen ve vatandaşların da destek verdiği çalışmalarda Çatak-Pervari kara yolunun ikinci kilometresinde çöp toplama çalışması yapıldı.

Van'ın Çatak ilçesinde belediye tarafından başlatılan bahar temizliği çalışmaları devam ediyor.

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