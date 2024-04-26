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        Hakkari'de yurda kaçak yollardan getirilen 5 tavus kuşuna el konuldu

        Hakkari'nin Derecik ilçesinde yurda kaçak olarak getirildikleri tespit edilen 5 tavus kuşuna el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 15:08 Güncelleme: 26.04.2024 - 16:15
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        Hakkari'de yurda kaçak yollardan getirilen 5 tavus kuşuna el konuldu
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        Hakkari'nin Derecik ilçesinde yurda kaçak olarak getirildikleri tespit edilen 5 tavus kuşuna el konuldu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Beyazağaç Jandarma Kontrol Noktasında durdurulan bir kamyonette arama yapıldı.

        Ekiplerce kamyonetin kasa kısmında çuvallara saklanmış yurda kaçak olarak getirildikleri tespit edilen 5 tavus kuşu bulundu.

        Kuşlara el koyan ekipler, Yüksekova Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şefliği ekiplerine haber verdi.

        Kontrol noktasına gelen DKMP ekipleri, kuşları teslim aldı.

        Kamyonetin sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri

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