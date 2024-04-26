Hakkari'de yurda kaçak yollardan getirilen 5 tavus kuşuna el konuldu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Beyazağaç Jandarma Kontrol Noktasında durdurulan bir kamyonette arama yapıldı.

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