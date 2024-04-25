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        Van'da "14. Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı"

        Van'da bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 18:48 Güncelleme: 25.04.2024 - 18:48
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        Van'da "14. Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı"
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        Van'da bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı" başladı.

        Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde 85 firmanın katıldığı fuar öncesinde "en güzel kuzu" yarışması düzenlendi.

        Kent genelinde 12 çiftçinin katıldığı yarışmada, Gevaş ilçesinden Mustafa Yiğit'in kuzusu birinci seçildi.

        Daha sonra düzenlenen açılış programında konuşan fuar koordinatörü Veysi Uygun, gazetecilere, fuarın renkli yarışmalarla başladığını belirtti.

        Bölgedeki çiftçilerin buluşması açısından önemli bir fuar düzenlediklerini ifade eden Uygun, şöyle konuştu:

        "Fuarımız 4 gün sürecek. Bölgedeki çiftçilerimize, tarım ve hayvancılıkla ilgili hizmet sunulacak. Çiftçilerimizi burada yeni teknolojilerle buluşturuyoruz. Çiftçimizin ve üreticimizin ihtiyacı olan tüm araç gereçleri bulabileceği bir imkan sunuyoruz. Bundan sonraki aşamada artık tamamen yurt dışından katılımcı ağırlamak ve yurt dışında pazar oluşturmak istiyoruz. Fuarımızda 85 firmanın standı var. Bütün çiftçilerimizi ve halkımızı fuarımıza bekliyoruz."

        Ahtamara Tarımsal Kalkınma Kadın Kooperatifi Başkanı Aycan Bayazit ise "Ailemle çiftçilik yapıyorum. Ürettiğimiz ürünleri satışa sunmak için kooperatifimizi kurduk. Fuardaki standımıza olan ilgiden çok memnunumuz. Kendimizi tanıtmamız ve reklam yapmamız adına bu tür fuarlar çok önemli." ifadelerini kullandı.

        Fuara, Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, Van Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Neslihan Şedal, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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