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        Raftingciler, ilkbaharda daha coşkulu akan Çatak Çayı'nda şampiyonalara hazırlanıyor

        MESUT VAROL/SEDAT GÜMÜŞ - Van'ın Çatak ilçesinde rafting müsabakalarına hazırlanan sporcular, karların erimesi ve yağmurun etkisiyle debisi yükselen Çatak Çayı'nda teorik ve uygulamalı eğitim alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 11:02 Güncelleme: 25.04.2024 - 11:02
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        Raftingciler, ilkbaharda daha coşkulu akan Çatak Çayı'nda şampiyonalara hazırlanıyor
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        MESUT VAROL/SEDAT GÜMÜŞ - Van'ın Çatak ilçesinde rafting müsabakalarına hazırlanan sporcular, karların erimesi ve yağmurun etkisiyle debisi yükselen Çatak Çayı'nda teorik ve uygulamalı eğitim alıyor.

        Türkiye'nin en uzun parkurlarından birine sahip olması nedeniyle raftingcilerin cazibe noktası olan Çatak, son zamanlarda adrenalin tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

        Türkiye Kano Federasyonunun düzenlediği eğitim kampına katılan Hakkari'den 28, Çatak'tan da 30 sporcu, ilkbaharda daha coşkulu akan Çatak Çayı'nda uygulamalı eğitim alıyor.

        Karların erimesi ve yağmurla debisi yükselen Çatak Çayı'nda antrenörleri gözetiminde kürek çeken sporcular, bot şişirmekten kürek tutmaya, su üzerindeki botun kontrolünden suya düşülmesi durumunda nasıl davranılması gerektiğine kadar birçok konuyu yaşayarak tecrübe ediyor.

        Azgın sularda her gün yaptıkları adrenalin dolu antrenmanlarda güç kazanan sporcular, 8-10 Mayıs'ta Düzce'de yapılacak okul sporları yarışlarında derece elde etmeyi hedefliyor.

        - "Böyle sularda hazırlanmaları onlara avantaj sağlar"

        Çatak Belediyespor Rafting Takımı Antrenörü ve Rafting İl Temsilcisi Süleyman Bayat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aralarında yeni başlayanların da bulunduğu sporcuları rafting yarışlarına hazırladıklarını söyledi.

        Eğitimlerin heyecanlı geçtiğini anlatan Bayat, şunları kaydetti:

        "Sporcularımızı burada Türkiye ve okul şampiyonalarına hazırlıyoruz. Her türlü güvenliğimizi alarak eğitim antrenmanları yapıyoruz. Zor oluyor ama sporcularımızı su debisi yüksek akarsularda iyi mücadele etmeleri ve tecrübe kazanmaları için böyle sularda eğitiyoruz. Bu durum onlara avantaj sağlar. Avrupa'daki yarışlar debisi çok yüksek sularda oluyor. Bu nedenle öğrencilerin azgın sularda eğitim almaları onları güçlendirir."

        Altı yıldır antrenörlük yapan Ramazan İlhan ise Çatak'taki kampa 4 takım olarak katıldıklarını belirtti.

        Sporcularının can güvenliğinin en çok dikkat ettikleri konulardan biri olduğunu vurgulayan İlhan, "Su debisi çok yüksek. Bu tür sulara alışığız. Her yıl Türkiye'de dört yarış oluyor. Sporcularımızın tamamı bu yarışlara katılacak. İlk yarış Düzce'de olacak. Kupalarla dönmeyi hedefliyoruz. Böyle coşkulu sularda rafting öğrenen bir sporcu, diğer sularda daha kolay mücadele eder. Sporcularımıza her türlü konuda destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

        - "Böyle sularda antrenman yapmak bize güç katıyor"

        Sporculardan Melek Gökar da "Böyle sularda antrenman yapmak bize güç katıyor. Alışkınız ve hiç zorlanmıyoruz. Hedefim ilk önce milli sporcu olmak ardından da uluslararası yarışlara katılmak." dedi.

        Hedeflerinin okul sporları yarışmasını kazanmak olduğunu dile getiren sporculardan Talha Eymen Gümüş, "Bu nedenle sürekli antrenman yapıyoruz. Suyun coşkulu olması nehri daha iyi anlamamızı sağlıyor. Daha hızlı olabiliyoruz. Adrenalin dolu bir spor. Hedefim bölgemizi en iyi şekilde temsil etmek ve şampiyonluklar kazanmak." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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