Üreme göçü öncesi inci kefaline sıkı denetim

VAN Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan endemik tür inci kefalinin üreme döneminde yapacağı göç öncesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler, göç öncesi tatlı su kaynaklarında sıcaklık ölçümü yaparken, kaçak avcılığın önlenmesine yönelik de tedbirlerini artırdı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, yıllardır aldıkları tedbir ve yaptıkları denetimler sonucu 15 yıl önce 18 santim olan inci kefali balığı boyunun şu an 24 santimetreye kadar ulaştığını söyledi.

Van Gölü Havzası'nda yaklaşık 15 bin kişinin ekmek kapısı olan inci kefalinin, üremek için tatlı sulara göç yolculuğu, 15 Nisan tarihi itibarıyla başladı. Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek derelere akın eden inci kefali, göç sırasında boylarını aşan engelleri adeta uçarcasına aşıyor. Görsel şölen sunan inci kefalinin korunması için de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, jandarma ve zabıta ekipleri, tatlı su kaynaklarında 7/24 nöbet tutuyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, inci kefali balığının üreme göçünün gerçekleştirdiği tatlı sularda sıkı denetim yapıyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir başkanlığındaki ekip, Edremit ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi'nde bulunan Engil Çayı'nda denetimlerde bulunup, inci kefali göçünün gerçekleşeceği tatlı sularda sıcaklık derecesi ölçümleri yaptı.

GEÇEN YILKİ DENETİMLERDE 40 TONU CANLI 81 TON BALIK YAKALANDI İnci kefalinin üreme göçünün 15 Nisan tarihi itibarıyla başladığını belirten Demir, "15 Nisan 15 Temmuz tarihleri arasında başlayan av yasağı ile birlikte Tarım İl Müdürlüğü ekipleri olarak kolluk görevlileri ile birlikte 7/24 sahada görev yapıyoruz. Bu süreçte inci kefali balıkları, kaçak avcılık yapanların hedefi haline gelmektedir. Bunu önlemek için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak birtakım çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Av yasağı öncesi bakanlığımızdan gelen bütçe doğrultusunda araçlar kiralanarak av yasağında kullanılmak üzere kolluk kuvvetlerine il, ilçe Tarım Orman Müdürlüklerine teslim edilmektedir. Ayrıca paydaş kurumlarla komisyon toplantısı yapılarak kararlar alınmaktadır. Bu kararların sahada uygulanabilirliği için personellere eğitimler veriliyor. Ayrıca inci kefali balığının korunması için okullarda bilinçlendirme eğitimleri veriliyor. 2023 yılında İl ve İlçe Tarım Orman Müdürlükleri olarak kolluk kuvvetleri ile birlikte yaptığımız denetimlerde 169 şahsa yaklaşık 1 milyon 200 bin TL idari para cezası uygulandı. 9 bin metre uzunluğunda ağ malzemeleri ele geçirildi ve 40 tonu canlı olmak üzere toplam 81 ton balık ele geçirildi. Canlı balıklar tekrar suya bırakıldı" dedi.