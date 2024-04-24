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        Karla kaplı köylerde çetin geçen kışın etkileri sürüyor

        MESUT VAROL - Van'ın Muradiye ilçesinde kırsal Çiçekli Mahallesi ile Karavil ve Sabusatan mezralarında, nisanda da kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulması nedeniyle bahar aylarında kıştan kalma günler yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 11:21 Güncelleme: 24.04.2024 - 11:21
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        Karla kaplı köylerde çetin geçen kışın etkileri sürüyor
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        MESUT VAROL - Van'ın Muradiye ilçesinde kırsal Çiçekli Mahallesi ile Karavil ve Sabusatan mezralarında, nisanda da kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulması nedeniyle bahar aylarında kıştan kalma günler yaşanıyor.

        Tek katlı ev ve ahırların halen kar altında olduğu ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Çiçekli Mahallesi ile Karavil ve Sabusatan mezralarında nisanda da kar kalınlığı yer yer 2 metreyi geçiyor.

        Yüksek rakımda yer alan ve aylarca kar altına olan mahalle ve mezralarda, kışın en sert geçtiği dönemlerde sıcaklık sıfırın altında 30 dereceye kadar düşüyor.

        Ağır kış koşulları nedeniyle her yıl ilçe merkezine göç eden vatandaşların büyük bölümü, yeniden evlerine dönmek için metrelerce karın erimesini bekliyor.

        Kışın yaşadıkları mahalle ve mezraları terk etmeyen bazı vatandaşlar da bir yandan hayvanlarının bakımını yaparken diğer yandan da karla mücadelelerini sürdürüyor.

        - "Burada kış mevsimi yaklaşık 8 ay sürüyor"

        Sabusatan mezrasında yaşayan Bekir Sezer, her yıl çetin geçen kış nedeniyle ilçe merkezine göç ettiklerini, baharda yeniden evlerine döndüklerini söyledi.

        Geçimlerini hayvancılıkla sağladıklarını anlatan Sezer, "Buralarda ilkbaharda olmamıza rağmen 2 metre kar var. Yollarımız yeni açıldı. Burada kış mevsimi yaklaşık 8 ay sürüyor. Sadece dört ay koyunları merada otlatabiliyoruz. Yılın büyük bir kısmında hayvancılığı ahırlarda yapıyoruz. Çok zor, kışın burada hayat duruyor. Bu sene kar çok yağdı. Mayısa kadar kar yerde kalacak." diye konuştu

        Mezraya yeni döndüğünü belirten Sezer, evlerin çevresinde biriken karları temizlediklerini dile getirdi.

        - "Batıda insanlar denize giriyor, biz kar altındayız"

        Karavil mezrasında yaşayan Yaşar Sarı da bölgede çok kar yağdığını ve kışın çetin geçtiğini ifade etti.

        Evlerin pencere ve kapılarının karla kaplandığını söyleyen Sarı, "Kışın evlerimizden çıkmak zor oluyor. Karla mücadelemiz ilkbaharda da devam ediyor. Kar çok yağdığı için yollarımız sürekli kapanıyor. Batı illerinde insanlar denize girerken biz kar altında yaşıyoruz ve montla dolaşıyoruz. Evlerin etrafında biriken karı temizliyoruz. Bir ay daha böyle devam eder." dedi.

        Ekrem Sarı da "Burada yazları sadece 4 ay sürüyor. Gerisi hep kış. Zaman zaman 4-5 metre kar yağıyor. Köylülerin yüzde 70'i ilçe merkezine göç etmek zorunda kalıyor. Buranın yaşam şartları çok zor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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