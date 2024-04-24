Van'da 450 öğrenci "23 Nisan Şenliği"nde eğlendi

Edremit ilçesindeki Van Nirun Şahingiray Eğitim Parkı yerleşkesinde yapılan şenliğe, 450 öğrenci, gönüllüler, öğretmenler ve aileler katıldı.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Van Nirun Şahingiray Eğitim Parkı'nda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "23 Nisan Şenliği" düzenlendi.

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