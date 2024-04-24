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        Van'da 450 öğrenci "23 Nisan Şenliği"nde eğlendi

        Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Van Nirun Şahingiray Eğitim Parkı'nda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "23 Nisan Şenliği" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 09:38 Güncelleme: 24.04.2024 - 09:38
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        Van'da 450 öğrenci "23 Nisan Şenliği"nde eğlendi
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        Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Van Nirun Şahingiray Eğitim Parkı'nda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "23 Nisan Şenliği" düzenlendi.

        Edremit ilçesindeki Van Nirun Şahingiray Eğitim Parkı yerleşkesinde yapılan şenliğe, 450 öğrenci, gönüllüler, öğretmenler ve aileler katıldı.

        Geleneksel hale getirilen şenlikte gönüllüler ve öğretmenler, çocukların yüzünü boyadı, oyunlar oynayarak eğlenceli anlar yaşamalarını sağladı.

        Etkinlik, çocuklara ikramların yapılmasıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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