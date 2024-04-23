Van Valisi Ozan Balcı'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
Van Valisi Ozan Balcı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Van Valisi Ozan Balcı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Balcı, mesajında, TBMM'in açılışının 104. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.
Ecdadın 23 Nisan 1920'de "Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" sözünden hareketle birlik ve beraberlikten ödün vermeden, vatan toprakları uğruna benzersiz mücadele verdiğini belirten Balcı, şunları kaydetti:
"23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olmanın yanı sıra, milli hafızamızda özenle saklanan hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun tescil edildiği tarihtir. Türk milletinin ebediyen bağımsız yaşama hakkına sahip olduğunun ve bu bağımsızlığını da ancak milletin azmi ve kararlılığıyla sağlayacağının somut bir göstergesidir. TBMM'nin açıldığı bugünün bayram olarak çocuklara armağan edilmesi, çocuklara verilen değerin ve duyulan güvenin en büyük göstergesidir. Çünkü bu güzel ülkeyi, yarınlarımız olan çocuklara emanet edeceğiz. Devletimiz, çocukların çağın gereklerine uygun şekilde eğitim alması için büyük çalışmalar yapmaktadır."
Van'da eğitim alanında da önemli işlere imza attıklarını aktaran Balcı, şu ifadeleri kullandı:
"İlimize 118 yeni anaokulu, 11 bebek çocuk kütüphanesi, sporcu fabrikası, 22 kapalı spor salonu, 300 okulumuza kütüphane, voleybol ve basketbol sahaları yaptık. Van'a 13 yüzme havuzu, 75 okulumuza halı saha, kültür merkezi ve il halk kütüphanesini de kazandıracağız. Sizlerden beklentimiz, sorumluluklarınızın bilincinde olup ülkemizi muasır medeniyet seviyesine çıkarmak için çok çalışarak bilgiyi, bilimi ve teknolojiyi iyi ve yerinde kullanmanızdır. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetin temelini atan Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, milli mücadelemizin aziz şehitleri ve kahraman gazilerini rahmet ve minnetle anıyor, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın, kıymetli hemşerilerimizin ve ulusumuzun bayramını içtenlikle kutluyorum."
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