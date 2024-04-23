Van Valisi Ozan Balcı'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Van Valisi Ozan Balcı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Balcı, mesajında, TBMM'in açılışının 104. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Ecdadın 23 Nisan 1920'de "Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" sözünden hareketle birlik ve beraberlikten ödün vermeden, vatan toprakları uğruna benzersiz mücadele verdiğini belirten Balcı, şunları kaydetti:

"23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olmanın yanı sıra, milli hafızamızda özenle saklanan hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun tescil edildiği tarihtir. Türk milletinin ebediyen bağımsız yaşama hakkına sahip olduğunun ve bu bağımsızlığını da ancak milletin azmi ve kararlılığıyla sağlayacağının somut bir göstergesidir. TBMM'nin açıldığı bugünün bayram olarak çocuklara armağan edilmesi, çocuklara verilen değerin ve duyulan güvenin en büyük göstergesidir. Çünkü bu güzel ülkeyi, yarınlarımız olan çocuklara emanet edeceğiz. Devletimiz, çocukların çağın gereklerine uygun şekilde eğitim alması için büyük çalışmalar yapmaktadır."