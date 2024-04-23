Van kedisinin doğum oranı yüzde 50 arttı

VAN Kedi Villası’nda bir gözü mavi, diğeri kehribar renk olan dünyaca ünlü Van kedileri, 2024 yılının ilk yavrularını dünyaya getirdi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, Van Kedi Villasında yıl boyu 3 parti şeklinde doğumların gerçekleşeceğini, ilk doğumlarının tamamlandığını söyledi. Prof. Dr. Kaya," Doğum oranlarında geçen yıla göre göre ciddi bir artış var. Geçen yıl ilk doğumlarda 35 olan yavru kedi sayısı, bu yıl büyük artış gösterdi ve 25 kedi, 65 yavru dünyaya getirdi" dedi.

Farklı göz renkleri, bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Van kedileri, koruma altında oldukları Van Kedi Villası’nda özenle bakılıyor. Her mevsim ziyaretçisi bulunan Van kedileri, sevecenliğiyle gelen konukların ilgisini çekiyor. Özenle bakımı yapılan kediler, 2024 yılının ilk yavrularını dünyaya getirdi. ’25 KEDİ 65 YAVRU DÜNYAYA GETİRDİ’ YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, Van Kedi Villası’nda yıl boyu 3 parti şeklinde doğumlar olacağını, bu yıl ilk doğumların tamamlandığını söyledi. Prof. Dr. Kaya," Doğum oranlarında geçen yıla göre göre ciddi bir artış var. Geçen yıl ilk doğumlarda 35 olan yavru kedi sayısı, bu yıl büyük artış gösterdi ve 25 kedi, 65 yavru dünyaya getirdi. Tabii anne kedilerin kondisyonu, ıslah çalışmaları da damızlık hayvan sayısındaki artış önemli. Birçok faktöre bağlı olarak her yıl bir önceki seneden daha iyi olduğumuzu düşünüyoruz" dedi.