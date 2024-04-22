Van'da kalp krizi geçiren kişi, polis helikopteriyle hastaneye nakledildi
Van'ın Bahçesaray ilçesinde kalp krizi geçiren kişi, polis helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde kalp krizi geçiren kişi, polis helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün, kalp krizi şikayetiyle Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne götürülen hastanın acil olarak Van'a sevk edilmesine karar verildi.
Haber verilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şubesine ait Sikorsky helikopter, UMKE görevlileriyle ilçeye yönlendirildi.
Bahçesaray ilçesinden alınan hasta ve refakatçisi, Van'a getirilerek Havacılık Şube Müdürlüğünde hazır bekletilen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.
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