Van'da Mevlid-i Nebi etkinliği düzenlendi
Van'da, Peygamber Sevdalıları Vakfı Van Koordinatörlüğü tarafından Mevlid-i Nebi etkinliği düzenlendi.
Van'da, Peygamber Sevdalıları Vakfı Van Koordinatörlüğü tarafından Mevlid-i Nebi etkinliği düzenlendi.
Hz. Ömer Camisi yanında "Cihad Önderi Hazreti Muhammed" temasıyla gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar ilgi gösterdi.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, Mevlid-i Şerif okundu, ilahi ve ezgiler seslendirildi.
Etkinlik, dua edilmesiyle sona erdi.
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