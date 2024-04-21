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        Van'da Mevlid-i Nebi etkinliği düzenlendi

        Van'da, Peygamber Sevdalıları Vakfı Van Koordinatörlüğü tarafından Mevlid-i Nebi etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 17:45 Güncelleme: 21.04.2024 - 17:45
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        Van'da Mevlid-i Nebi etkinliği düzenlendi
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        Van'da, Peygamber Sevdalıları Vakfı Van Koordinatörlüğü tarafından Mevlid-i Nebi etkinliği düzenlendi.

        Hz. Ömer Camisi yanında "Cihad Önderi Hazreti Muhammed" temasıyla gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar ilgi gösterdi.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, Mevlid-i Şerif okundu, ilahi ve ezgiler seslendirildi.

        Etkinlik, dua edilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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