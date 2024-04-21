Karların erimesi ve yağışların etkisiyle Van'daki Kanisipi Şelalesi yeniden akmaya başladı

Van'ın Çatak ilçesinde 100 metre yükseklikteki kayaların arasından akan Kanisipi Şelalesi, ilkbaharda farklı güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Yaz ve kış döneminde kuruyan, ilçeye 5 kilometre mesafedeki şelale, ilkbaharda karların erimesi ve yağışların etkisiyle daha coşkulu akmaya başlıyor.

Bugünlerde debisi yükselen şelaleye gelenler, kayalıkların arasından akan suyun akışını cep telefonlarıyla görüntülüyor.

Ailesiyle şelaleyi görmeye gelen Mesut Kazcı, Kanisipi Şelalesi'nin yılın bu dönemlerinde eşsiz manzarasıyla insanları cezbettiğini söyledi.

Şaleyi ilk kez görme fırsatı bulduklarını anlatan Kazcı, "Dağın eteğindeki bu muhteşem manzarayı görmek istedik. Sadece ilkbaharda akıyor. Bir süre sonra tekrar kuruyor. Bu anı kaçırmamak için geldik. Çok beğendik, inşallah yine geleceğiz." dedi.