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        Van'dan Gazze'ye 150 ton un gönderildi

        Van'dan, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye 150 ton un gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 13:04 Güncelleme: 20.04.2024 - 13:04
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        Van'dan Gazze'ye 150 ton un gönderildi
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        Van'dan, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye 150 ton un gönderildi.

        Filistin'e Destek Platformunca düzenlenen yardım kampanyası kapsamında, Gazze halkına gönderilmek üzere 150 ton un alındı.

        Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada un torbalarının yüklendiği 6 tır, Mersin Limanı'na uğurlandı.

        Platform Sözcüsü Mehmet Garip Cesur, gazetecilere, İsrail'in Gazze'de soykırıma devam ettiğini söyledi.

        Bu süreçte Gazze halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirten Cesur, "İsrail, Gazze'de işgal ve soykırım yapıyor. Gazze'de binalar yerle yeksan edildi. İnsanlar açlıkla karşı karşıya bırakıldı. Biz de Beşyol Meydanı'nda açtığımız çadırda topladığımız parayla 150 ton un temin ettik. Tırlarla Mersin Limanı'na, oradan da Gazze'ye ulaştırılacak." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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