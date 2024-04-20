Van'dan Gazze'ye 150 ton un gönderildi

Van'dan, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye 150 ton un gönderildi.

Filistin'e Destek Platformunca düzenlenen yardım kampanyası kapsamında, Gazze halkına gönderilmek üzere 150 ton un alındı.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada un torbalarının yüklendiği 6 tır, Mersin Limanı'na uğurlandı.

Platform Sözcüsü Mehmet Garip Cesur, gazetecilere, İsrail'in Gazze'de soykırıma devam ettiğini söyledi.

Bu süreçte Gazze halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirten Cesur, "İsrail, Gazze'de işgal ve soykırım yapıyor. Gazze'de binalar yerle yeksan edildi. İnsanlar açlıkla karşı karşıya bırakıldı. Biz de Beşyol Meydanı'nda açtığımız çadırda topladığımız parayla 150 ton un temin ettik. Tırlarla Mersin Limanı'na, oradan da Gazze'ye ulaştırılacak." dedi.