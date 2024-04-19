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        Başkale'de kar nedeniyle uzun süredir kapalı olan mahallelerin yolu ulaşıma açıldı

        Van'ın Başkale ilçesinde kar nedeniyle uzun süredir kapalı olan mahallelerin yolu ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 21:23 Güncelleme: 19.04.2024 - 21:23
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        Başkale'de kar nedeniyle uzun süredir kapalı olan mahallelerin yolu ulaşıma açıldı
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        Van'ın Başkale ilçesinde kar nedeniyle uzun süredir kapalı olan mahallelerin yolu ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

        İlçeye 40 kilometre mesafedeki Yukarı Dallı ile Doyum mahallelerinin yolunun açılması için karla mücadele ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Kar kalınlığının bazı kısımlarda iş makinelerinin boyunu aştığı yolda zor şartlarda çalışan ekipler, 2 günden bu yana yürüttükleri çalışma sonucu 2 mahallenin yolunu açtı.

        Ekipler, genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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