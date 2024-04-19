Başkale'de kar nedeniyle uzun süredir kapalı olan mahallelerin yolu ulaşıma açıldı

Kar kalınlığının bazı kısımlarda iş makinelerinin boyunu aştığı yolda zor şartlarda çalışan ekipler, 2 günden bu yana yürüttükleri çalışma sonucu 2 mahallenin yolunu açtı.

İlçeye 40 kilometre mesafedeki Yukarı Dallı ile Doyum mahallelerinin yolunun açılması için karla mücadele ekiplerince çalışma başlatıldı.

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