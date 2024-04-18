Van TSO, "K" türü yetki belgesi verme yetkisi aldı

"Yerel mahkeme sonuçlanınca mevcut yönetimimizle aldığımız karar neticesinde odanın kaybettiği itibarı geri kazanması için yetki belgesinin geri alınmasına yönelik süreci başlatmıştık. Mevcut yönetimimizle başarılı bir iş çıkardık. Yaptığımız çalışmalar güzel neticeyle sonuçlandı. İşlem yapma yetkisinin tekrar Van TSO'ya verilmesi, kullanıcıların işlemlerini kolaylaştıracak."

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