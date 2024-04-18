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        Van'da evlat eylemi, 78'inci haftasında

        VAN'da dağa kaçırılan çocukları için eylem yapan aileler, 78'inci haftada da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) il binası önüne yürüyüp, "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 13:36 Güncelleme: 18.04.2024 - 13:40
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        Van'da evlat eylemi, 78'inci haftasında
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        VAN'da dağa kaçırılan çocukları için eylem yapan aileler, 78'inci haftada da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) il binası önüne yürüyüp, "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

        Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için eylem yapan aileler, bayram ve seçim arasından sonra yeniden Menekşe Sokak'ta bir araya geldi. 78'inci haftada buluşan aileler, ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafları ile DEM Parti il binasına kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında polis de güvenlik önlemi aldı. Aileler, sık sık "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

        'BENİM KIZIMIN ÖZGÜRLÜĞÜ NEREDE'

        Eyleme katılan Nazlı Sancar, 12 yıldır kızından haber alamadığını belirterek, "Yıllardır bu haklı mücadelemi yürütüyorum, sonsuza kadar da devam edeceğim. Seçimi kazanmış olabilirler, gerekirse Van Büyükşehir Belediyesi'nin önünde de evlat eylemi yapmayı düşünüyorum. Diyorlar ki hak, hukuk, adalet için mücadele ediyoruz. Eğer bunu savunurlarsa; 5 yıldır gözyaşı döken ailelere, neden bir açıklama yapmıyorlar. Kendi çocuklarını kolejlerde okutuyorlar, bizim gibi garibanların çocuklarını da ölüme mahkum ediyorlar. Benim kızımın özgürlüğü nerede? 12 yıldır evladına hasret kalan bir anneyim. Şeyma, kızım eğer beni duyuyorsan, beni görüyorsan; burada hasretle, özlemle seni bekliyorum. O silahı, onların yüzüne fırlat ve gel kızım. Sen o silahla kardeşini mi öldüreceksin Şeyma? Sonsuza kadar senin peşindeyim. Haklı mücadelemden vazgeçmeyeceğim. Buradan dağdaki bütün çocuklara çağrımdır; annelerinizin kucağına gelin, orda kalmayın. Bundan sonraki süreçte güzel bir hayat yaşayın" dedi.

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