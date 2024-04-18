Van Valisi Balcı, Akdamar Adası'ndaki bakım ve restorasyon çalışmalarını inceledi

Van Valisi Ozan Balcı, Akdamar Adası'nı gezdi, restorasyon ve bakım çalışmalarını inceledi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, adada, ziyaretçilerin daha güvenli ve konforlu vakit geçirmeleri için çalışmalar yapıldı.

Yürütülen çalışmaları inceleyen ve Vali Yardımcısı Furkan Duman'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Balcı, Akdamar Adası'nın önemli bir değer olduğunu ifade etti.

Van'ın, tarihi, doğası, kültürüyle büyük bir zenginliğe sahip olduğunu kaydeden Balcı, şöyle konuştu: