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        Van Valisi Balcı, Akdamar Adası'ndaki bakım ve restorasyon çalışmalarını inceledi

        Van Valisi Ozan Balcı, Akdamar Adası'nı gezdi, restorasyon ve bakım çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 17:42 Güncelleme: 18.04.2024 - 17:42
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        Van Valisi Balcı, Akdamar Adası'ndaki bakım ve restorasyon çalışmalarını inceledi
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        Van Valisi Ozan Balcı, Akdamar Adası'nı gezdi, restorasyon ve bakım çalışmalarını inceledi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, adada, ziyaretçilerin daha güvenli ve konforlu vakit geçirmeleri için çalışmalar yapıldı.

        Yürütülen çalışmaları inceleyen ve Vali Yardımcısı Furkan Duman'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Balcı, Akdamar Adası'nın önemli bir değer olduğunu ifade etti.

        Van'ın, tarihi, doğası, kültürüyle büyük bir zenginliğe sahip olduğunu kaydeden Balcı, şöyle konuştu:

        "Kentin en önemli zenginliklerinden biri de Akdamar Adası. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği bir yer. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Valiliğimiz işbirliğiyle Akdamar Adası'nda restorasyon ve bakım çalışması yaptık. Güvenlik yolları yaparak, deforme olan bölümlerini onardık. Yürüyüş yollarını korkuluklarla güvenli hale getirdik. Adayı aydınlattık ve belirli yerlerine çeşmeler yaptırdık. Adanın birçok yerine kuş yuvaları bıraktık, iskeleyi düzenledik. Yerli ve yabancı turistlerin daha güzel vakit geçirmeleri için güzel bir çalışma oldu. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Misafirlerimizi, kentimizin tarihi ve kültürel güzellikleri ile Akdamar Adası'nı ziyaret etmeye davet ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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